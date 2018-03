O tânără adoptată de o familie din America îşi caută părinţii în Olt

O tânără, adoptată de o familie din statul american Tennessee, face eforturi disperate să îşi găsească părinţii care au abandonat-o într-un orfelinat din Slatina, judeţul Olt.

„Salutare tuturor! Îmi caut familia românească. În fiecare zi sper și mă rog să-i găsesc pe toți! Nu am resentimente din trecut, ci sunt recunoscătoare pentru fiecare binecuvântare din viața mea. Numele meu românesc a fost DOGARU ANDREEA. M-am născut pe 16 august 1993 în orașul BALȘ, județul OLT. Pe 25 august 1993 am fost plasată la orfelinatul din SLATINA (Strada Drăgănești nr. 29, județul Olt). Pe 9 septembrie 1996, am fost transferată la căminul din Slatina. În actele mele de adopție e menționat că numele mamei mele a fost DOGARU ELENA, avea 21 de ani când m-a născut, a terminat 10 clase și că stă cu părinții și fratele ei în satul DOBRUN, iar tatăl este necunoscut.

Pe 4 iulie 1997 am fost adoptată și dusă în Statele Unite ale Americii. Astăzi am 24 de ani, sunt măritată și în prezent locuiesc în Tennessee. Eu și soțul meu discutăm despre întemeierea unei familii în curând și, înainte să facem asta, îmi doresc foarte mult să îmi aflu trecutul și povestea familiei mele biologice. Înseamnă enorm pentru mine să-mi descopăr trecutul. Vă rog să DISTRIBUIȚI în speranța că familia mea din România va afla că sunt în căutarea lor. Vă muțumesc TUTUROR pentru ajutor!”, spune tânăra pe o reţea de socializare. (VEZI ȘI: COSMIN, UN BRĂILEAN ADOPTAT ÎN ITALIA, ÎŞI CAUTĂ FAMILIA NATURALĂ!)

Ea a anexat la postare trei fotografii: una din decembrie 1996, de la căminul din Slatina, de când avea trei ani, alta din 4 iulie 1997, de pe aeroport, la sosirea în SUA, când avea aproape 4 ani, iar ultima, din ziua nunții, care a avut loc în Milwuakee, Wisconsin. Tânăra avea atunci 23 de ani.