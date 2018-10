O tânără de 21 de ani s-a sinucis în pușcărie! Motivul incredibil pentru care a recurs la acest gest extrem

Katie Allan era terorizată de colegele ei

Părinţii spun că din cauza stresului, fiica lor îşi pierduse 80 la sută din păr. Fata era umilită mereu atât de poliţişti, cât şi de colegele de celulă. La un moment dat, acestea au pus-o să se dezbrace şi să defileze goală. Katie n-a suportat umilințele la care era supusă şi s-a sinucis.

”Poate totul s-a întâmplat pentru că era politicoasă și nu se plângea de absolut nimic. Era o țintă ușoară. A fost dusă la un specialist însă era și mai supărată după. Katie spunea că era tratată ca o bucată de carne. La ultima vizită la care am fost cu fratele ei, am simțit că ceva nu era în regulă. Katie era extrem de obosită și nu putea să doarmă pentru că era terorizată de colegele ei”, a mărturisit mama tinerei pentru The Sun. (VEZI ȘI: UN ADOLESCENT DIN BOTOȘANI S-A SINUCIS! ÎI ERA DOR DE PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE)

Mama fetei a mărturisit că ultima oară când a văzut-o pe Katie, aceasta i-a mărturisit că a fost amenințată. Atunci femeia i-a spus fiicei sale să meargă să le spună gardienilor însă adolescentei îi era frică și de gardieni. Iar a doua zi a fost găsită moartă. Mama tinerei vrea cu orice preț ca vinovaţii să plătească pentru moartea fiicei sale şi spune că nu-şi va găsi liniştea până când nu i se va face dreptate.