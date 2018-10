Un angajat al Poliției de Frontieră din Satu Mare s-a sinucis în timp ce era la serviciu

Un angajat al Poliției de Frontieră s-a sinucis în timp ce era la serviciu. Acesta a fost găsit într-una dintre anexele de la vama Petea. Polițiștii de frontieră l-au căutat toată ziua și l-au găsit în jurul orei 16.00, conform presasm.ro.

Se pare că bărbatul s-a sinucis din motive legate de serviciu, fiindcă ar fi urmat să fie retransferat la punctul de lucru al Poliției de Frontieră din Vișeu. Acolo unde bărbatul era încadrat în acte ca și fochist. Lucrătorul a fost încadrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din anul 2007, ca personal civil desfășurându-și activitatea la Sectorul PF Petea. (VEZI ȘI: UN ADOLESCENT DIN BOTOȘANI S-A SINUCIS! ÎI ERA DOR DE PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE)

”În data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, colegii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea au descoperit într-o anexă care aparține sectorului o persoana fara semne vitale. S-a stabilit faptul că este vorba de un coleg , în vârstă de 53 ani, personal civil care isi desfasura activitatea in domeniul administrativ in cadrul sectorului. Imediat au fost anunțate organele de poliție din cadrul IPJ Satu Mare si procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare care au preluat cercetarile”, au declarat surse judiciare pentru PresaSM.

Vasile P, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit într-o anexă. Acesta s-a spânzurat și a fost găsit de colegii lui de tură., la vama Petea. (VEZI ȘI: EXCLUSIV. EL E BĂRBATUL CARE S-A SINUCIS, ARUNCÂNDU-SE DE LA ETAJUL 4 AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. GESTUL INCREDIBIL FĂCUT ÎNAINTE SĂ ÎȘI PUNĂ CAPĂT ZILELOR)