O tânără de 31 de ani din Slatina are nevoie de 35.000 de euro pentru a trăi

O tânără în vârstă de 31 de ani din Slatina are nevoie de 35.000 de euro pentru o operaţie în Turcia, după ce a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer.

“Orice donație contează și cântărește o speranță! Haideți să îi dăm o mână de ajutor Andreei! Întotdeauna ea îi ajuta pe ceilalți cu diverse probleme și problemuțe, însă acum ea are nevoie de noi… E nedrept ceea ce i se întâmplat, dar este o încercare peste care va trece cu siguranță, cu ajutorul nostru oricât de mic sau mare ar fi. Trebuie sa strângem o sumă destul de mare de bani pentru a putea fi operată rapid.

Are un nemernic de mezoteliom malign epiteloid de care trebuie sa scape săptămâna viitoare și pentru asta are nevoie de 35.000 euro. Urăsc că întodeauna ajungem la o bariera financiară și că viața depinde de aceasta. Stiu că mulți veți reacționa și veți face ceva pentru a o ajuta acum și am să las contul ei bancar pentru a primi ajutorul din partea noastră și să își recapete starea ei de fericire molipsitoare. Va rog din toată inima sa o ajutăm cu cât de mult sau puțin putem!!!???

RO50BTRLRONCRT0351269901 Vlad Andreea Georgiana”, au postat prietenii pe reţelele de socializare.