O tânără de numai 19 ani a ajuns la spital din cauza unei tumori extrem de rare! Medicii din Iași au reușit să o salveze în ultimul moment

Minune la Iași, unde medicii au reușit să salveze în ultimul moment viața unei tinere de numai 19 ani. Fata a ajuns la spital în comă din cauza unei tumori extrem de rare. Din fericire, intervenția rapidă a medicilor i-a salvat viața.

O tânără studentă din Iași a fost la doar un pas de tragedie. Aceasta a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași în comă. Tânăra de 19 ani avea o tumoră extrem de rară, localizat la baza creierului, chiar în trunchiul cerebral.

Deși inițial medicii nu i-au dat pre multe șanse, tânăra se află acum în afara oricărui pericol. Aceasta a fost operată de urgență și din fericire medicii au reușit să îi salveze viața. (CITEȘTE ȘI: O NOUĂ ȘANSĂ LA VIAȚĂ. FEMEIE DE 47 DE ANI DIN BOTOȘANI, OPERATĂ DE O TUMORĂ URIAȘĂ. CARE ESTE STAREA EI ACUM)

„Maria a ajuns la noi în spital în urmă cu aproximativ o lună prin transfer de la spitalul din Rădăuți, unde ajunsese în stare de comă. Acolo i s-a făcut un computer tomograf și s-a găsit o tumoră care se afla la baza creierului, chiar în trunchiul cerebral. Am fost anunțați, a ajuns la noi și am intervenit în urgență. Nu am putut să îi facem un RMN pentru că avea un aparat dentar și acest lucru ne-a împiedicat și am fost nevoiți să intrăm în urgență în ziua respectivă.

Nu i-am dat prea multe șanse, pentru că atunci când a venit la noi, momentul intervenției a durat câteva ore, dar, din fericire, și-a revenit. Maria și-a revenit destul de bine.” a declarat doctor în neurochirurgie, șef Lucrări, dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.

Tânăra se recuperează după operație.

Acum, tânăra de 19 ani a ajuns acasă și se recuperează după operație. Aceasta urmează un tratament de specialitate și speră ca în curând totul să revină la normal. Medicii spun că șansele ei erau minime, iar faptul că operația a reușit este o adevărată minune.

„A doua zi după operație era conștientă, cu deficit motor, era paralizată de la gât în jos, mâini și picioare și avea o stare de mutism, nu comunica cu noi. Încet, încet și-a revenit. Tot ce s-a făcut anterior, explorări, i-am scos aparatul dentar, s-a făcut RMN, s-a constatat că tumora a fost eliminată în integralitatea ei și și-a revenit. În momentul de față, este bine, este pe picioare. A fost și este o minune”, a mai spus dr. Lucian Eva.

(VEZI ȘI: O FETIȚĂ DE 12 ANI A FOST SALVATĂ DE MEDICI ÎN ULTIMA CLIPĂ! AVEA O TUMORĂ FOARTE RARĂ)

Sursa foto: pexels.com