O tânără nepaleză a cucerit internetul, întoarsă acasă după 2 ani de muncă! Ce și-a pus în bagaj pentru cei doi copilași

Ashmita Shrestha, o nepaleză care lucrează de doi ani în Marea Britanie, a emoționat pe toată lumea după ce a postat în mediul online un videoclip în care își făcea bagajul pentru a se întoarce în țara natală. Tânăra s-a filmat pe podeaua locuinței, în timp ce își umplea geanta cu dulciuri pentru cei mici, iar acest lucru i-a înduioșat pe internauți.

Foarte mulți dintre urmăritori s-au întrebat în comentarii dacă aceste dulciuri, obișnuite în Europa, se găsesc și în Nepal, vâzând emoția pe care o transmitea atunci când le împacheta. Printre cei care au reacționat la aceste imagini, au fost și români. Clipul o surprinde pe tânără în timp ce umple o geantă de voiaj cu dulciuri, pregătite cu grijă pentru cei doi copii ai săi.

O nepaleză a emoționat internetul

Acest gest a stârnit un val de reacții emoționante din partea celor care au trăit experiențe asemănătoare, oameni care au plecat la muncă în străinătate, oameni care cunosc ce înseamnă cu adevărat dorul de casă. „Încă 3 zile. În sfârșit, după doi ani, înapoi spre casă”, a scris aceasta în descrierea videoclipului.

În doar câteva zile, videoclipul a strâns peste 6 milioane de vizualizări, peste 94 de mii de aprecieri și peste 1.000 de comentarii.

„Pentru cei care spun că în Nepal nu există dulciuri, chiar îmi pare rău pentru voi; se pare că nu ați avut niciodată pe cineva care să plece sau să călătorească în străinătate.

Chiar dacă aveți aceleași dulciuri la magazinul de la colț, doar pentru că vin dintr-o altă țară, au un gust mai bun. În plus, să apreciem efortul: putea să-și umple valizele cu lucruri pentru ea însăși, dar nu, a ales să ia cadouri și suveniruri pentru cei dragi”, a explicat o urmăritoare în comentarii.

O altă urmăritoare i-a transmis tinerei din Nepal că și românii plecați la muncă în străinătate, fac același lucru atunci când revin în țara natală.

„Sunt din România și facem la fel. Nu te lua după oamenii nepoliticoși din comentarii, sunt foarte mândră de tine și știu că ți-a adus o mare bucurie să poți face asta pentru familia ta, după tot efortul pe care l-ai depus departe de casă”, i-a transmis aceasta.

Un curier bengalez- eroul de la Glovo! A salvat un român agresat pe o stradă din București