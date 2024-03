O viitoare mămică nu și-a lăsat soțul să participe la nașterea primului său copil. Motivul este unul halucinant

Să fii martor la nașterea primului tău copil este un moment unic ân viață atât pentru mămici, cât și pentru tătici, dar o femeie a povestit cum i-a refuzat partenerului ei acel moment special și acum regretă.

O femeie care i-a interzis soțului ei să intre în sala de nașteri când au avut primul copil a povestit cum a rămas șocată de reticența partenerului ei de a avea un al doilea copil. Tânăra de 29 de ani a spus că i-a spus soțului ei în vârstă de 31 de ani, când avea opt luni, că vrea doar ca mama ei și echipa medicală să fie prezente.

Aceasta a spus, conform The Mirror, că el părea surprins și rănit, dar în acel moment, a spus doar ,,OK” și nu a contestat decizia ei. În momentul în care a intrat în travaliu, mama ei a chemat ambulanța și a însoțit-o la spital. De asemenea, ea i-a trimis un mesaj soțului la locul de muncă, anunțându-l că travaliul a început, dar el nu a răspuns și nu i-a sunat sau trimis mesaje pe niciunul dintre ei în timpul travaliului.

Care este adevăratul motiv care i-a creat suspiciuni tinerei mămici

Motivul pentru care femeia a fost revoltată pe soțul ei a fost, de fapt, cu totul altul:

,,Când am născut în cele din urmă câteva ore mai târziu, mama mea l-a informat prin mesaj text, el a răspuns pur și simplu cu „OK”. Nu a venit să ne viziteze. Am crezut că este încă supărat și că ne va vizita mai târziu. Prima dată când a venit a fost când am fost externat din spital câteva zile mai târziu și a venit să ne ia. Nici măcar nu ne-a recunoscut copilul.”, a explicat tânăra mămică.

Mai mult decât atât, ea a sperat că revederea dintre soțul ei și bebelușul va fi una remarcabilă, dar lucrurile, din păcate, nu au stat așa:

,,Mă așteptam la un fel de întâlnire emoționantă între ei, când l-am întrebat de ce nici măcar nu ne-a ținut copilul în brațe, mi-a spus că i-am furat deja prima întâlnire și că nu aș avea privilegiul de a asista la alta.”, a explicat mămica.

Citește și: CATHERINE LE-A DAT O LECȚIE DURĂ PĂRINȚILOR SĂI. TÂNĂRA S-A SIMȚIT ELIBERATĂ, DUPĂ CE A SUFERIT TOATĂ ADOLESCENȚA EI: ,,ÎN SFÂRȘIT M-AM RĂZBUNAT!”

De ce a ajuns căsnicia tinerilor să fie în pericol

Mâmica în vârstă de 29 de ani a spus că soțul ei s-a dovedit a fi un ,,părinte incredibil”, dar când a încercat să deschidă o discuție despre a avea al doilea copil, el și-a exprimat reticența. Când și-a presat soțul cu privire la acest subiect, el i-a dat un răspuns neașteptat:

,,Credeai că te voi lăsa să mă oprești să asist la nașterea celui de-al doilea copil?”, a întrebat ironic soțul de 31 de ani.

Ea a spus că atitudinea bărbatului de 31 de ani a făcut-o să se întrebe dacă nu cumva el se folosea de ea, nelăsându-l să asiste la nașterea primului său copil, ca scuză pentru că nu dorea să mai aibă un alt copil. Pentru a se convinge, femeia a cerut părerea utilozatorilor unei rețele de socializare și dacă s-ar fi așteptat să primească vreun sprijin din partea altor persoane, s-a înșelat, majoritatea spunând că s-a pripit total și că tot ce a făcut a fost să-și pună relația în pericol.

Citește și: EA A GĂSIT SECRETUL FEMEILOR CASNICE ȘI BOGATE. AFLĂ CUM SĂ FII O MAMĂ CASNICĂ ȘI TOTUȘI SĂ AI PROPRIUL VENIT

FOTO: Shutterstock