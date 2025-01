Oana l-a prins pe Viorel Lis cu altă femeie! Blonda a povestit tot: „M-a luat plânsul și am plecat”

Oana Lis, soția fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre relația lor de cuplu, chiar la începutul anului, într-o ediție specială a emisiunii Cancan Senzațional, moderată de Dan Diaconescu.

Blonda a povestit, fără menajamente, un episod care a marcat începuturile relației lor, relatând cum l-a prins pe Viorel alături de o altă femeie. Într-o atmosferă încărcată de emoție, Oana a decis să vorbească despre un moment dureros, oferind publicului detalii inedite despre această experiență.

În cadrul emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, Oana Lis a rememorat clipele tensionate care i-au pus la încercare încrederea și sentimentele pentru fostul primar. Povestea a avut loc într-o perioadă în care restaurantele erau puține și mai exclusiviste în București, iar acest detaliu a jucat un rol esențial în descoperirea infidelității. Fără să dea numele exact al locației, Oana a dezvăluit că a devenit suspicioasă în urma unor schimbări de comportament ale lui Viorel, iar intuiția ei a fost confirmată de o întâmplare neașteptată.

Fără să-și planifice, un taxi pe care îl luase a trecut întâmplător pe lângă un restaurant italian unde a observat mașina lui Viorel parcată. În acel moment, a fost cuprinsă de un amestec de curiozitate și teamă, alegând să intre în restaurant pentru a-și confirma bănuielile.

Ceea ce a găsit acolo a fost de-a dreptul șocant: Viorel Lis se afla la masă, într-un separeu, alături de o altă femeie. Oana a recunoscut-o pe aceasta, dar nu a făcut scandal, alegând să păstreze o tăcere dureroasă. Povestea nu s-a încheiat acolo. Oana a mărturisit că, în cele din urmă, Viorel a venit după ea și a încercat să repare lucrurile. Totuși, acest episod a lăsat urme adânci în relația lor, fiind o lecție dureroasă despre încredere, loialitate și compromisuri.

„L-am și prins, îți dai seama. Nu știam. La începutul relației. Înainte știi cum, Dane, că erau puține restaurante, da? Adică erau câteva, două italienești, Aquarium, nu știu, nu erau multe. Și mi-am dat seama, pentru că mi-a zis, de obicei îmi spunea să-l aștept sau să ne ducem undeva sau așa, și mi-a dat el acolo niște bani, cum era pe vremea, nu știu, O sumă. Încerc să mă duc să mă uit. Du-te cu prietena duci în oraș, cumpărați ceva și nu s-a părut ciudat. Știi cum e? Că o femeie simte, știi? E diferent. Am tăcut din gură, știi? M-am dus, dar s-a întâmplat că taxiul cu care eram atunci a luat-o pe o stradă unde era un restaurant italienesc și am văzut mașina lui. Acuma femeia din mine, știi cum e? Am zis să mă duc să mă uit.

M-am dus pe un restaurant pe acolo să mă uit, nu era. Înainte la restaurante, știi, erau separeuri. Nu știu, poate că mai sunt și acum, nu prea mai este așa. Și eram la un separeu acolo, am băgat capul așa să mă uit și era cu o tipă la masă, de gât. Da, o știam. M-am uitat așa la ei, n-am zis nimic. M-au luat plânsul și am plecat. Am văzut, dar n-am zis nimic. N-am făcut scandal, mi-era rușine. Totuși, mă gândesc, primar general m-a pus să fac… Și am plecat, dar am apreciat că am venit după mine.”, a spus Oana Lis la CANCAN SENZAȚIONAL