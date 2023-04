Oana Lis a ajuns de urgență la spital! Blondina a fost infectată pentru a doua oară cu COVID-19: „A fost un șoc pentru mine” 

Ultima perioadă a fost una destul de grea pentru Oana Lis, dar și pentru Viorel. Blondina a fost infectată pentru a doua oară cu COVID-19 și a ajuns de urgență la spital. Oana Lis a simțit din plin simptomele virusului, iar starea ei de sănătate nu a fost una prea bună. Mai mult, cât timp a fost bolnavă, blondina nu a putut să se ocupe așa cum trebuie de Viorel Lis, iar situația a fost una destul de complicată.

Nu este pentru prima dată când Oana Lis se confruntă cu virusul ce a generat o adevărată pandemie. Blondina a mai fost infectată la finalul anului 2021. La acea vreme, soții Lis au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Chiar dacă a mai trecut prin asta, se pare că de această dată Oana Lis a fost mult mai afectată de virus.

Soția fotului edil al Capitalei s-a simțit atât de rău, încât a chemat salvarea, iar apoi a fost transportată la spital. I s-au acordat îngrijirile medicale necesare, iar timp de o săptămână Oana Lis nu a fost într-o formă prea bună.

„Acum am mai rămas cu puțină tuse, dar am fost șocată că nu credeam că mai există COVID. Am chemat salvarea că îmi era rău, m-am testat și mi-au zis că am COVID, cea mai mare frică era să nu-i dau și lui Viorel.

Fusesem la o petrecere, cred că de acolo am luat, era multă lume. Mi-a fost frică să nu-i dau și lui Viorel, am dormit în camere separate o săptămână. Au fost destul de multe simptome, am fost și la spital, acum sunt ok. Mi se pare că am avut simptome mai grave decât data trecută, nici gust, miros n-am avut. La spital n-am stat internată, am fost așa pe zi”, a declarat Oana Lis, potrivit spynews.ro.

„Nu mi-a venit să cred”

Oana Lis a fost foarte surprinsă atunci când a aflat că a fost infectată, din nou, cu virusul SARS-CoV-2. Aceasta credea că nu mai reprezintă un pericol și a lăsat garda jos. Cât timp Oana a fost bolnavă, lucrurile au fost destul de complicate în familia Lis. Fostul edil al Capitalei se confruntă la rândul lui cu mai multe probleme de sănătate, iar Oana este cea care are grijă de el și se asigură că totul este bine.

Însă, timp de o săptămână, fiind infectată, Oana Lis nu a putut să își ajute prea mult soțul. Aceasta a preferat să păstreze distanța pentru a se asigura că Viorel Lis nu se va îmbolnăvi și el.

„A fost foarte complicat, că noi suntem obișnuiți să stăm împreună, i-am dat mâncare cu mască. A fost un șoc pentru mine, când mi-au zis că am COVID am început să înjur. Nu mi-a venit să cred. La spital chiar era foarte multă lume acolo. A fost un șoc pentru mine”, a mai spus Oana Lis.

