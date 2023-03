Oana Lis, dezvăluiri cutremurătoare! A fost diagnosticată cu cancer: ”Nu aveam niciun simptom”. Care este acum starea ei de sănătate

Zilele aceastea, Oana Lis (44 de ani) a mărturisit, în cadrul unei intervenții televizate, că a aflat, în urmă cu o lună, că este bolnavă de cancer. Soția lui Viorel Lis a ținut totul secret până de curând. Doar apropiații vedetei au știut cu ce se confruntă.

Oana Lis a dezvăluit faptul că a fost diagnosticată, în urmă cu o lună, cu o formă de cancer de piele. În ultimele săptămâni, și-a făcut aproape toate analizeze și a reușit să se opereze cu bine. Soția lui Viorel Lis a depistat la timp afecțiunea și acum este în regulă, dar a avut parte de o perioadă extrem de dificilă. Doar persoanele apropiate din viața sa au știut cu ce se confruntă, de fapt.

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, a spus Oana Lis.

Cum și-a dat seama Oana Lis că este suspectă de cancer: „Mi s-a părut ceva ciudat”

Așa cum a povestit Oana Lis, se pare că totul a pornit de la o pată pe piele care nu trecea de mai bine de doi ani. Cremele și tratamentele erau inutile, așa că în momentul în care a văzut că pata se mărește, a mers la spital. Abia acolo a aflat cu ce problemă se confrunta.