Oana Lis, mesaj subliminal despre partidele de sex cu soțul ei, care are 74 de ani

Oana și Viorel Lis au ajuns din nou subiect de discuție în rândul internauților, după ce vedeta a făcut publică o postare cu mesaj direct, fără menajamente. Fanii soției fostului edil al Bucureștiului au reacționat imediat ce au văzut imaginea.

Citește și: Oana Lis, despre momentul în care va rămâne văduvă: ”Ce credeţi, că dacă o să rămân singură o să mă îngrop?”

Printre postările făcute recent de Oana Lis se numără o fotografie pe care e scris un mesaj intim în limba engleză. “I have sex with you a lot in my head”, care se traduce așa: “Fac sex cu tine foarte mult în capul meu”. Faptul că l-a distribuit pe pagina ei oficială de Instagram denotă că împărtășește ideea scrisă pe poză. Unul dintre comentariile primite de soția lui Viorel Lis este: “Oh, baby lets do sex for real (Oh, iubito, hai să face amor cu adevărat)”.

E lesne de înțeles că postarea Oanei Lis i-a făcut pe mulți să se gândească la partidele de amor pe care le are cu soțul ei. În vârstă de 74 de ani, Viorel Lis se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Vă reamintim că fostul primar al Bucureștiului a suferit un accident vascular cerebral pe 27 aprilie. De asemenea, el s-a operat de colecist în luna noiembrie a anului 2017. Intervenția chirurgicală a fost extrem de delicată.

Citește și: Oana Lis și-a dezgustat fanii, după ultimul gest făcut în public. Imaginea “a scăpat” pe Internet

Oana și Viorel Lis, unul dintre cuplurile controversate de la noi