Oana Matache, emoționată de reacția fiicei sale: „Mă felicit că m-am simțit safe să fiu vulnerabilă”

În ultima perioadă, în viața Oanei Matache s-au produs foarte multe schimbări. Una dintre acestea a fost schimbarea locuinței, aspect ce a adus foarte multă tristețe în sufletu ei, dar și al copiilor. Recent, sora Deliei a dus-o pe Jessy să vadă vechea locuință, dar nu s-a așteptat nicio clipă ca aceasta să fie afectată.

De îndată ce a ajun în fața apartamentului, nepoata Deliei a izbucnit în lacrimi. Momentul a devenit și mai emoționant, atunci când Oana i-a spus că trebuie să-și ia adio de la apartament, pentru că nu mai e casa lor. Văzând cât este de emoționată cea mică, Oana a cedat și a început să plângă.

”Azi am fost cu Jess până în fața ușii de la vechiul apartament (ne-am mutat acum puțin timp) ca să ne luăm adio. Se uita la mine cu niște ochi mari când îi explicam că acolo nu mai e casa noastră, că nu ne mai întoarcem, că locuiește acum altă familie acolo.

A izbucnit în plâns (și eu, big time) și am stat acolo îmbrățișate preț de vreo 15 minute drăgălașe și triste. Cu ocazia asta am să mă bat pe spate și am să mă felicit că m-am simțit safe să plâng și să fiu vulnerabilă în fața ei (deși e meritul ei)”, a scris Oana Matache, sora Deliei, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de oanacosanzeana (@oanacosanzeana)

VEZI ȘI DELIA MATACHE AȘTEAPTĂ UN COPIL? IMAGINILE CARE O DAU DE GOL PE CÂNTĂREAȚĂ