Oana Moșneagu și Vlad Gherman, pregătiți să devină părinți! Actrița a vorbit despre sarcină: „Avem un an plin”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de mai bine de un an, însă la început au decis să își țină relația departe de ochii curioșilor. Deși nimeni nu a crezut în povestea lor, pe parcursul timpului cei doi au demonstrat că se iubesc. Recent, actrița a vorbit despre planurile de viitor pe care le are cu partenerul său.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au confruntat de-a lungul timpului cu multe critici din partea internauților. În prezent, se pare că oamenii s-au obișnuit cu ideea că actorul și fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu au luat-o pe drumuri separate, iar în viețile lor se află alte persoane.

Dacă în trecut Vlad Gherman a fost aspru criticat pentru decizia pe care a luat-o, acum fanii săi îl susțin în ceea ce privește relația lui cu Oana Moșneagu. Cei doi actori sunt foarte apreciați, iar cei care îi urmăresc sunt din ce în ce mai curioși să afle încotro se îndreaptă relația lor.

Oana Moșneagu a vorbit despre copil

În cadrul unui interviu recent, Oana Moșneagu a mărturisit că atât ea, cât și partenerul ei de viață primesc multe întrebări cu privire la momentul în care vor decide să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Cu această ocazie, actrița a explicat că deocamdată nu au în plan un astfel de eveniment, pentru că au un program destul de încărcat, iar planificarea unei nunți necesită mult timp.

CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE VLAD GHERMAN ȘI OANA MOȘNEAGU ȘI-AU ȚINUT RELAȚIA ASCUNSĂ MAI BINE DE JUMĂTATE DE AN: „ÎI ERA FOARTE FRICĂ”

Însă dezvăluirile nu s-au oprit aici. Vedeta de la Antena 1 le-a povestit fanilor ei că Vlad Gherman își dorește foarte mult să devină tată, iar această dorință este posibil să i se îndeplinească în viitorul apropiat.

„Avem o perioadă destul de plină. Am vorbit și noi despre lucrurile acestea. El este cu filmările, eu am spectacolul și urmează niște proiecte. Suntem ocupați anul acesta și suntem focusați pe partea de carieră. Avem un an plin. Își dorește (n.r. Vlad) foarte tare un copil. În discuția noastră, viza un copil, nu neapărat căsătoria.”, a declarat Oana Moșneagu la o emisiune.