Oana Pellea a împlinit 62 de ani. Mesajul emoționant transmis de actriță pentru regretatul Amza Pellea

Oana Pellea s-a născut pe 29 ianuarie 1962, la București. Este fiica regretatului mare actor Amza Pellea și a Domnicăi Mihaela. A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, actualul UNATC, și apoi și-a clădit o uriașă carieră în actorie. Deși avea alt vis pe vremea când era doar o copilă, Oana Pellea a urmat drumul tatălui ei și a urcat pe cele mai mari scene ale țării.

Oana Pellea a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, actualul UNATC, iar studiile le-a terminat în 1984, la clasa prof. Sanda Manu. A fost colegă de generație cu alte nume mari din actoria de la noi, precum Carmen Tănase, Bogdan Gheorghiu, Carmen Ciorcilă, Marina Procopie, Radu Duda, Mihai Verbițchi, Patricia Grigoriu și Dan Bădărău.

Dar atunci, acolo, am ştiut că mi s-a schimbat viaţa: „de aici încolo va fi cu totul altceva şi asta vreau să fac. Am rămas cu o plăcere… Eu tot mă uit la stele. Undeva, o parte din Oana Pellea suferă că n-a făcut Astronomie. Mi-ar plăcea foarte tare într-un Observator”, spunea Oana Pellea, într-un interviu pentru Adevărul.

„Eram fascinată de ideea că m-aş putea ocupa cu socotitul distanţelor dintre stele… Cert este că m-am trezit în acel spectacol de liceeni, am intrat pe scenă şi (ghinionul sau norocul meu, depinde cum vrei s-o iei), s-a râs… Şi a fost atât de neaşteptat, atât de ciudat, mi-a plăcut atât de tare sentimentul de a primi această reacţie… A fost o senzaţie atât de plăcută! Şi am ştiut.

Cariera Oanei Pellea cuprinde peste 50 de roluri importante în lumea teatrului și 20 în film. În anul 2012, Majestatea Sa Regele Mihai I al României i-a acordat actriței decorația Crucea Casei Regale a României. Cu doi ani înainte, Academia Română i-a acordat premiul Aristizza Romanescu pentru cariera teatrală și cinematografică. De două ori a primit titlul de cea mai bună actriță din România. Nu au fost singurele premii și distincții din cariera ei.

S-a ales și cu numeroase premii internaționale, precum cel de Cea mai bună Actriță la Festivalul de Film de la Geneva, premiul Orașului Geneva, la Festivalul Filmului Politic de la San Marino și la Festivalul Internațional de Film „Vulturul de Aur” din Batumi, Georgia.

Astăzi, Oana Pellea a împlinit 62 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, actrița a distribuit pe pagina ei de Facebook câteva fotografii alături de părinții ei. A ținut să spună și câteva cuvinte frumoase pentru cei care i-au dat viață: „Vă mulțumesc, iubiții mei, că m-ați adus pe lume! Vă iubesc”.

În urmă cu ani buni, Oana Pellea vorbea despre una dintre relațiile amoroase pe care le-a avut. Actrița făcuse un gest de nebunie pentru persoana iubită de la acea vreme.

„Nu erau taxiuri. Erau rare. Aveam întâlnire undeva cu… el. Ploua tare. Nu mă lua nimeni. Aveam părul lung, eram foarte mişto, eram moartă să ajung la el, care mă aştepta. Ne dăduse şi nouă cheia cineva. Ştiam că el a ajuns şi eram disperată. Era în capătul celălalt al BucureştiuluI.

Şi atunci, pe ploaia aia enormă, m-am aruncat pe bune în trafic şi am ridicat mâinile. A oprit o dubă, n-am să uit în viaţa mea. Fetelor, dacă n-aţi făcut-o vreodată, chiar dacă aveţi 60 de ani, faceţi asta, pentru că e genial. Am oprit duba. Şoferul a zis: „Ce s-a întâmplat?’. Am bălmăjit ceva, eram disperată şi mi-a zis: „Treci în spate!’. În spate, adică în ploaie, că era deschisă duba, am dat peste un el şi o ea, care ţineau cu disperare o prelată cu o mână şi cu cealaltă un frigider. Nu am să le uit privirea niciodată”, povestea fiica lui Amza Pellea, acum ani buni.