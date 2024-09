Oana Radu, dezvăluiri tulburătoare despre relațiile sale! De câte ori a fost lovită artista: „Am stat și am îndurat”

Proaspăt ieșită dintr-un mariaj problematic, Oana Radu a vorbit deschis despre relațiile toxice pe care le-a avut și despre felul în care acestea au modelat-o și au făcut-o să trăiască pentru o bună perioadă în teamă. Finalul căsniciei cu fostul soț a fost unul cu scandal, iar artista și Cătălin Dobrescu nu au avut de spus prea multe cuvinte frumoase unul la adresa altuia. Acum, cântăreața a făcut dezvăluiri tulburătoare despre relațiile toxice pe care le-a avut.

După trei ani de mariaj, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să își spună adio. Cei doi au semnat actele de divorț, însă despărțirea lor a fost una cu scandal, iar ambii și-au adus acuzații grele. Această separare acidă i-a dus pe mulți cu gândul la ce e mai rău, iar recent vedeta a fost pusă în fața unei întrebări grele: a fost sau nu lovită de bărbații din viața sa. Cântăreața a oferit răspunsul.

Recent, Oana Radu a fost invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde a răspuns mai multor întrebări incomode. Artista nu s-a ferit și a oferit detalii picante din viața sa, dar a împărtășit și câteva mărturisiri tulburătoare despre greutățile prin care a trecut până acum.

Printre altele, cântăreața a răspuns în cadrul emisiunii la una dintre cele mai incomode întrebări. De câte ori a fost lovită artista de bărbații cu care a fost într-o relație? Deși nu a oferit un răspuns direct, vedeta a mărturisit că de teama abandonului a stat și a îndurat multe în relațiile pe care le-a avut. De asemenea, aceasta a mai punctat că de multe ori a trecut prin „situații-limită”, lăsând multe de interpretat.

„Oamenii care au o viață în trecut, cu abandon, violență în familie, cu o situație grea ajung să intre în relații toxice, care sunt cele mai periculoase și fix asta atragi. M-am luptat cu treaba asta, până când am ieșit din căsătoria cu fostul meu soț și a fost cu adevărat o victorie, pentru că am închis această rană.

De frica abandonului, am stat și am îndurat fiecare situație. Nu o să spun de câte ori m-au lovit bărbații, ar fi urât să spun lucrul ăsta la televizor, nu aș vrea să influențez publicul la un mod atât de negativ. Am fost de multe ori în situații-limită în relațiile pe care le-am avut, deși au fost maxim 3. Terapia e singura soluție să ieșim din relații toxice și regret că nu am apelat la asta mai devreme”, a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii de la Kanal D.