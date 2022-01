Oana Radu le dă replica celor care au blamat-o că și-a refăcut viața! Moartea șocantă a fostului iubit a aruncat-o în „gura” lupilor!

Oana Radu face mărturisiri despre moartea șocantă a fostului iubit, care și-a găsit sfârșitul în 2019, când a fost ars cu benzină. A fost condamnată că a trecut repede peste tragedie, însă artista neagă acest lucru. CANCAN NEWS are declarațiile fostei concurente de la „Bravo, ai stil!”

2019 a fost un an cumplit pentru Oana Radu! Iubitul ei de atunci, Alin, a fost incendiat în scara blocului de către un vecin. Vestea a venit ca un șoc pentru întreaga familie, dar și pentru artistă.

Ulterior, a reușit să depășească momentul și să-și refacă viața. Fapt ce nu a scutit-o de criticile oamenilor. Cu toate acestea, Oana Radu a preferat să păstreze tăcerea și să nu le răspundă. Până acum!

Oana Radu: „Nu sunt genul de persoană care să jelească în public”

Invitată într-o emisiune TV, artista a făcut dezvăluiri emoționante despre pierdere fostului ei iubit, dar și despre criticile pe care le-a tot primit.

”Moartea lui Alin pentru mine este un capitol pe care nu am să-l uit niciodată. Nimeni n-o să știe niciodată de câte ori am fost la el la mormânt, singură, pentru că nu o să mă pozez și nu o să postez pe Facebook, cum probabil se așteaptă lumea să fac. Nu sunt genul de persoană care să jelească în public sau să jelesc la înmormântări, pentru că nu asta înseamnă durerea.

Oana Radu și iubitul ars de viu/ Sursă foto: arhivă

Sunt sigură că Alin este împăcat cu tot ceea ce eu fac, pentru că el știe foarte bine ce a fost între noi. Lumea se aștepta să mă sinucid. La asta se aștepta! Nu putem să ne imaginăm cât de dureroasă este treaba asta pentru un părinte, nu vreau să-mi imaginez prin ce a trecut mama lui sau familia lui”, a declarat artista în emisiunea „În oglindă cu Mihai Ghiță”

