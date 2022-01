Iulia Albu, mesaj umilitor pentru Adelina Pestriţu. Ce i-a reproşat lui Liviu Vârciu despre ea

Iulia Albu, una dintre cele mai excentrice figuri din showbiz, reușește să se mențină, tot timpul, în centrul atenției. La ultima apariție pe micul ecran, stilista a avut un mesaj umilitor pentru Adelina Pestrițu, chiar de față cu Liviu Vârciu, cel care i-a fost partener o bună perioadă fostei asistente TV.

Fără să stea pe gânduri, Liviu Vârciu a întrebat-o pe Iulia Albu dacă găinușa cu care a apărut la foarte multe petreceri are coteț. Stilista nu a rămas datoare și după ce a răspuns la întrebare, a ținut să o “înțepe” pe Adelina Pestrițu, fosta iubita a actorului, pe care a acuzat-o că obișnuiește să… cotcodăcească.

“Nu mai am găina, dar am auzit că tu ai avut o iubită care cotcodăcește”, a spus Iulia Albu.

Destul de stânjenit, Liviu Vârciu a venit, la rândul lui, cu o replică: “Am avut, eu mai știu? Că am o vârstă… Posibil să fi cotcodăcit, eu habar nu am. Deci ai sau nu ai coteț? Ca să știu”.

“Coteț nu am, dar am cocoș”, a încheiat, trașantă, Iuliei Albu dialogul, artistul rămânând fără cuvinte.

Cine este Adelina Pestrițu, femeia umilită de Iulia Albu

La numai 19 ani, Adelina Petrițu lucra într-un club din Ibiza, ca dansatoare. Acolo s-a împrietenit și cu colega sa de dans, Oana, fosta bebelusă a Cârcotașilor. Și tot acolo, și-a cunoscut și primul soț, pe Liviu Vârciu, de care, între timp, a divorțat.

La 21 de ani, Adelina Pestrițu s-a întors în România și a partipat la primul său concurs de frumusețe, unde a câștigat, de altfel, bani frumușei. Vedeta care i-a inmânat premiul a fost Cătălin Măruță. Pentru titlul de Miss Bamboo, vedeta a câștigat atunci suma de 5.000 de RON, abonament la sală, ținute vestimentare în valoare de 1500 de euro, dar și o excursie pentru două persoane, în Turcia.

După cariera în modelling, Adelina Pestrițu a început să cocheteze cu televiziunea. A fost asistenta lui Mihai Morar la emisiunea „Răi da’ buni”, apoi a prezentat, la Kanal D, emisiunile ”D Paparazzi” și ”WOWBiz”.