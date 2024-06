Oana Roman a sunat la 112 dis-de-dimineață! Vedeta, luată la mișto de operator: ”Atât a putut!”

Așa cum și-a obișnuit propria comunitate de pe social-media, Oana Roman își expune o parte din viața ei personală pe rețelele de socializare. Fie că este vorba despre evenimente fericite sau mai puțin fericite, aceasta descrie – cu lux de amănunte – fiecare întâmplare prin care trece. Recent, vedeta a povestit cum a fost luată peste picior de un dispecer arogant de la serviciul unic de urgențe 112.

Aflată pe litoralul românesc, acolo unde ar fi avut de gând să întâmpine prima zi de vară, Oana Roman a avut parte de o situație neplăcută. Aceasta le-a împărtășit utilizatorilor Instagram peripețiile prin care a trecut cu o seară în urmă. Se poate spune că prima noapte de vacanță a adus-o la limitele răbdării. Dis-de-dimineață, la ora 5 fără un sfert, Oana Roman a fost trezită de muzica din boxele unui clubul situat lângă hotelul în care era ea cazată

Citește și: OANA ROMAN NU S-A MAI PUTUT ABȚINE ȘI A RĂBUFNIT! PROBLEMA CU CARE SE CONFRUNTĂ DE ANI DE ZILE: „SUNT VICTIMA BULLYING-ULUI, HĂRȚUIRII ȘI JIGNIRILOR”

În speranța că i se va face dreptate, a pus mâna pe telefon și a sunat la 112 – pentru a solicita intervenția unui echipaj, însă operatorul serviciului de urgență a luat-o la mișto. În acest sens, femeia s-a decis să meargă ”mai sus” și i-a adresat un mesaj – pe Instagram – primarului din Constanța,Vergil Chițac.

De când a decis să-și expună viața public – pe social media – Oana Roman este adesea criticată, jignită și agresată emoțional. În cadrul unei postări pe Instagram, aceasta a decis să vorbească despre aceste neplăceri și să tragă un semnal de alarmă în rândul celor care trec printr-o situație asemănătoare. Este victima bulliyng-ului, hărțuirii și jignirilor publice de peste 30 de ani – în ultimii ani și pe rețelele de socializare.

”Sunt victima bullying-ului, hărțuirii și jignirilor publice de peste 30 de ani. Mai nou, cu rețelele sociale, lucrul ăsta s-a acutizat foarte tare, când și eu odată fac o postare în care spun: domne, nu-i OK ce faceți, nu este OK să mă înjurați, nu este OK să mă amenințați, nu este OK să spuneți că ar trebui să fiu la pușcărie și eu și tata, nu este OK să vărsați numai mizerii în capul meu în mod gratuit.

Ce face algoritmul? Algoritmul îmi șterge postarea pentru că dați report. Adică voi, ăia care mă înjurați și mă jigniți și mă călcați în picioare când vă răspund recent, tot voi dați report. Este ceva rău de tot, adică eu nu știu unde o să ajungem. Repet, duc înjurături inimaginabile de foarte mulți zeci de ani, și le duc, zic eu, bine. Pentru că dacă mă interesau nu eram încă astăzi aici, că nu mă interesează. Dar mai trag semnale de alarmă câteodată și nu înțelegeți mulți dintre voi nimic. Din păcate, singurul lucru pe care-l înțelegeți este că vreți să-mi dați report, tot voi mie, și nu vă potoliți.

Pentru că nu știți cum să vă descărcați nemulțumirile, neîmplinirile, nefericirile, problemele decât înjurând pe alții. Că atât reușiți voi să faceți. Deci haideți să încercăm să gândim mai constructiv, să combatem cu argumente, nu cu înjurături, și să ne vedem de treaba noastră. Dacă vi se pare că spun ceva interesant ascultați, dacă nu, treceți mai departe. Că dacă înjurați și dați report nu rezolvați nimic, eu tot aici o să fiu, să știți. Vă pup!”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.