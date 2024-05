Oana Roman nu s-a mai putut abține și a răbufnit! Problema cu care se confruntă de ani de zile: „Sunt victima bullying-ului, hărțuirii și jignirilor”

Oana Roman este una dintre vedetele din România care este în atenția publică de ani de zile. Aceasta a fost mereu în lumina reflectoarelor, însă viața ei publică nu a fost una prea ușoară. De-a lungul timpului, vedeta a primit numeroase critici și mesaje malițioase, iar acum a răbufnit. Se pare că paharul s-a umplut pentru Oana Roman, care declară că este victimă a bullying-ului de peste 30 de ani. Aceasta a răbufnit și a transmis un mesaj dur în mediul online.

După ani în care a acceptat toate jignirile primite fără să reacționeze, Oana Roman nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Vedeta a vorbit despre calvarul prin care a trecut și a tras un semnal de alarmă asupra bullying-ului, unul dintre cele mai răspândite fenomene la nivel mondial. Aceasta a vorbit despre toate lucrurile prin care a trecut și a decis să pună piciorul în prag.

Așa cum spuneam, Oana Roman se află de multă vreme în atenția publică, iar acest lucru i-a adus de-a lungul timpului și multe probleme. Fiica lui Petre Roman nu s-a mai abținut și a vorbit despre greutățile prin care a trecut în ultimii 30, timp în care a fost o victimă constantă a bullying-ului.

Oana Roman este adesea criticată și primește numeroase mesaje jignitoare, fapt ce a făcut-o să iasă în față și să vorbească deschis despre bullying. Fiecare mișcare a acesteia este intens analizată și judecată. De-a lungul timpului, vedeta a primit numeroase jigniri din cauza aspectului său fizică, însă acesta nu a fost sigurul aspect de care oamenii s-au legat. Jignirile curg pe bandă rulantă indiferent de ce ar face și ce ar spune.

Așa că Oana Roman a decis să adreseze această problemă și a tras un semnal de alarmă. Vedeta spune că a învățat cu timpul să nu se mai lase afectată, însă nu toți sunt la fel de puternici, iar pe mulți criticile constante îi pot dărâma și trimite într-o zonă neagră.

„Sunt victima bullying-ului, hărțuirii și jignirilor publice de peste 30 de ani. Mai nou, cu rețelele sociale, lucrul ăsta s-a acutizat foarte tare, când și eu odată fac o postare în care spun: domne, nu-i OK ce faceți, nu este OK să mă înjurați, nu este OK să mă amenințați, nu este OK să spuneți că ar trebui să fiu la pușcărie și eu și tata, nu este OK să vărsați numai mizerii în capul meu în mod gratuit.

Ce face algoritmul? Algoritmul îmi șterge postarea pentru că dați report. Adică voi, ăia care mă înjurați și mă jigniți și mă călcați în picioare când vă răspund recent, tot voi dați report. Este ceva rău de tot, adică eu nu știu unde o să ajungem. Repet, duc înjurături inimaginabile de foarte mulți zeci de ani, și le duc, zic eu, bine. Pentru că dacă mă interesau nu eram încă astăzi aici, că nu mă interesează. Dar mai trag semnale de alarmă câteodată și nu înțelegeți mulți dintre voi nimic. Din păcate, singurul lucru pe care-l înțelegeți este că vreți să-mi dați report, tot voi mie, și nu vă potoliți.

Pentru că nu știți cum să vă descărcați nemulțumirile, neîmplinirile, nefericirile, problemele decât înjurând pe alții. Că atât reușiți voi să faceți. Deci haideți să încercăm să gândim mai constructiv, să combatem cu argumente, nu cu înjurături, și să ne vedem de treaba noastră. Dacă vi se pare că spun ceva interesant ascultați, dacă nu, treceți mai departe. Că dacă înjurați și dați report nu rezolvați nimic, eu tot aici o să fiu, să știți. Vă pup!”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.