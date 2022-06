Oana Roman, despre starea de sănătate a mamei sale. Mioara a fost externată din spital și s-a întors la azil

Oana Roman (46 de ani) le-a dezvăluit fanilor săi cum se simte Mioara Roman (82 de ani), după ce a fost internată în spital. Mama vedetei se confruntă cu multiple probleme de sănătate și are nevoie de îngrijiri speciale.

Fata regretatului Petre Roman a povestit pe rețelele de socializare care este starea de sănătate a mamei sale, la o lună după externare. Vedeta de televiziune a mărturisit că este fericită că Mioara Roman arată surprinzător de bine și este chiar într-o stare bună. Oana Roman a vizitat-o la azilul în care locuiește de mai mulți ani.

„Am venit la mama. Am ieșit în grădină la aer curat și stăm de vorbă. E super în formă! Mă uit ce ten poate să aibă la vârsta ei”, a spus Oana Roman despre Mioara Roman. (CITEȘTE ȘI: Cum se înţelege Oana Roman cu soţia tatălui său, Silvia Chifiriuc: „Nu avem…”)

De ce este mama Oanei Roman la azil. Cât îi plătește vedeta lunar

După ce a fost acuzată că și-a abandonat propria mamă la azil, Oana Roman a spus care este motivul ce a stat în spatele acestei decizii.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a spus Oana Roman.

Pentru îngrijirea de care beneficiază Mioara Roman, fata sa plătește 3500 de lei lunar. (CITEȘTE ȘI: Oana Roman este în extaz! Marius Elisei a lăsat-o fără cuvinte: ”Ăsta mi se pare un gest de iubire”)