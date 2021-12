Oana Roman, detalii despre starea de sănătate a mamei sale. “Vârsta își spune cuvântul. Fac tot ce pot ca ea să...”

Pentru că nu s-a simțit deloc bine, Mioana Roman a fost supusă, în ultimele săptămâni, mai multor investigații medicale. Fiica ei, Oana, i-a fost tot timpul alături și s-a asigurat că are absolut tot ce îi trebuie. Din fericire, în ultimele zile, soția fostului prim-ministru al României și-a mai revenit, dar, chiar și așa, starea ei nu o încântă deloc pe partenera lui Marius Elisei.

În cel mai recent interviu, Oana Roman a precizat că face tot ce îi stă în putință pentru ca starea de sănătate a mamei ei să nu se agraveze, astfel că o însoțește, tot timpul, în cabinetul doctorului. Femeia urmează în prezent un tratament ușor diferit, care se pare că dă roade.

(VEZI AICI: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU MIOARA ROMAN ÎN CENTRUL DE RECUPERARE: ”NU MĂ LAS!” CUM O RĂSFAȚĂ MARIUS ELISEI)

Oana Roman este, însă, îngrijorată de faptul că mama ei obosește foarte repede, chiar dacă acum se simte mai bine.

“E mai bine, astăzi am fost cu ea la coafor, pentru că trebuia să o duc săptămâna trecută, dar nu am apucat, pentru că nu s-a simțit bine. A fost greu, pentru că a fost foarte aglomerat, ea obosește foarte repede. I-au făcut analize, au îngrijit-o și s-au ocupat de ea exemplar, i-au schimbat puțin tratamentul, însă vârsta își spune cuvântul la un moment dat, eu fac tot ce pot ca ea să fie cât mai bine îngrijită”, a declarat Oana Roman, în cadrul unei emisiuni TV.

Oana Roman: “Îmi este foarte greu!”

Totodată, Oana Roman a mărturisit că nu mai are deloc timp liber, fiind ocupată atât cu familia, cât și cu proiectele în care este implicată în această perioadă. Face, însă, tot posibilul să se împartă în toate locurile.

“Îmi este foarte greu, pentru că trebuie să mă duc să o văd și pe ea, trebuie să o duc și pe Iza la școală. Mai mă ajută și Marius, facem cu rândul. Iza trebuie luată de la after, dusă la tenis în anumite zile. Eu am și poze de făcut, filmări pentru diverse campanii, postări pentru site. Marius trebuie să urce produsele pe site, să facă și colete, trebuie să avem grijă și de casă. Suntem într-o nebunie continuă, iar în ultima vreme a fost un trafic infernal, efectiv am obosit atât de tare, încât simt că mă lasă puterile”, a mai spus Oana Roman.

(NU RATA: OANA ROMAN, NOI INFORMAȚII DESPRE MAMA SA. CUM SE SIMTE MIOARA ROMAN)