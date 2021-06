Oana Roman, primele declarații după ce s-a împăcat cu Marius Elisei: ”Îl iubesc foarte mult”

Oana Roman a făcut primele declarații după ce s-a împăcat cu Marius Elisei. Vedeta pare să fie mai fericită ca oricând, iar viața ei a luat o turnură favorabilă în ceea ce privește relația cu tatăl fetiței sale.

În ultimele luni, Oana Roman și Marius Elisei și-au petrecut majoritatea timpului împreună. Marius Elisei și-a exprimat public dorința de a se împăca cu fosta lui soție și nu de puține ori a recurs la gesturi romantice. Cei doi au trecut peste obstacole și au decis să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste, în ciuda faptului că au divorțat în urmă cu câteva luni.

Marius Elisei a făcut tot posibilul să-i intre din nou în grații fostei sale soții și, iată, că a reușit. Buchetele superbe de flori, vacanțele și timpul petrecut împreună le-a consolidat relația, iar flacăra pasiunii dintre cei doi s-a reaprins. Iar Isa este cea mai fericită!

”Florile pe care mi le ia tot timpul sunt puse în câte ceva și când se usucă păstrăm ghiveciul și Isa face colecție. Deja biroul e plin, de la câte flori primesc. A fost la început romantic, iar acum iarăși. Si eu îl iubesc foarte mult”, a declarat Oana Roman pentru Antena Stars.

Marius Elisei a cucerit-o din nou pe Oana Roman

La câteva zile după ce Marius Elisei și-a exprimat public dorința de a se împăcat cu fosta lui soție, Oana Roman a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii în care apărea alături de Isa și tatăl copilului ei.

Fanii au așteptat cu sufletul la gură ca cei doi să anunțe marea împăcare, iar acum Oana și Marius s-au regăsit din nou și par să fie la fel de îndrăgostiți ca-n prima zi.

”La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat și Marius Elisei la Antena Stars.