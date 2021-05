Oana Roman și Marius Elisei, întâlnire romantică la un restaurant din Pitești? Diva și-a făcut o schimbare de look uriașă + cum s-a filmat alături de fostul soț

“Oana Roman și Marius Elisei, întâlnire romantică la un restaurant din Pitești?” – este primul gând pe care l-au avut fanii fostului cuplu, după ce au văzut filmarea pe care a împărtășit-o pe IG Story. Iar asta nu e tot! Foasta prezentatoare și-a făcut o schimbare de look uriașă, iar la ieșirea cu fostul soț a îmbrăcat o rochie scurtă, cu o croială interesantă.

Oana Roman și Marius Elisei, întâlnire romantică la un restaurant din Pitești?

Brunetă, cu părul lung și breton! Așa s-a revăzut în această seară diva cu Marius Elisei la masa unui restaurant din Pitești. Rochia albastră cu imprimeu floral i-a pus în evidență silueta pentru care face eforturi mari de mai bine de un an. Momentul în care ea și fostul soț au ciocnit cupele cu șampanie a fost filmat de acesta din urmă; tot el a încărcat imaginile pe Instagram Stories, iar fosta sa soție le-a distribuit la ea în cont.

Tânărul afacerist a lăsat să se înțeleagă faptul că este într-o armonie completă, pentru că, înainte să ajungă la restaurant, el a pus pe boomerang-ul făcut în lift celebra melodie “Happy”, lansată de artistul Pharrell Williams. De altfel, unii dintre susținătorii săi au presupus că este foarte bucuros că a început să fie mai des în prezența Oanei Roman.

Cei doi au semnat actele de divorț la notar pe 15 februarie, însă, în prezent, par că există șanse de împăcare. În plus, în cadrul ediției trecute de la XNS, fiica fostului premier a spus că Marius Elisei încearcă să o recucerească.

“Da, e galant, e romantic. Mă curtează. Îmi cumpără flori. Mi se pare că se poartă fix ca acum 8 ani când ne-am cunoscut. (…). Pe 15 iunie, am fi împlinit 7 ani de la căsătoria la biserică”, a declarat Oana Roman în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Oana Roman şi Marius Elise, vacanță de vis la munte împreună cu Isa

“A fost foarte frumos. Am prins vreme foarte frumoasă. Am stat într-un hotel în care eu chiar îmi doream să merg. Nu știu dacă Marius a știut sau a fost coincidență, dar acolo a ales el să mergem. Oricum nu mi-a spus, am aflat când am ajuns acolo. (…). Am auzit și eu că e destul de scump.

Pentru Isa e foarte bine lucrul ăsta. Ea a fost foarte fericită că ne-a avut pe amândoi. Ne-am văzut un pic mai des în ultima perioadă, mai ales că lucrăm și pentru site din nou. Și azi am fost cu Isa să-i cumpărăm niște lucruri și a zis că e foarte fericită că ne vede mai des împreună. (…) Sunt încă în faza în care cumpănesc foarte bine lucrurile. (…) Nu știu ce să zic…. Deocamdată, vedem …. El pare într-o fază vizibil îmbunătățită. De o săptămână încoace pare că lucrurle s-au mai schimbat, dar eu vreau să cumpănesc foarte bine”, a mai dezvăluit fata fostului premier în cadrul emisiunii prezentată de Dan Capatos.