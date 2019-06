Oana Roman şi Marius Elisei sărbătoresc 5 ani de la nuntă. Unde petrec cei doi

Oana Roman și Marius Elisei au avut o căsnicie presărată cu momente frumoase, dar și cu momente dificile. Astăzi, cei doi au trecut peste toate obstacolele și au sărbătorit cinci ani de când au spus “DA” în fața lui Dumnezeu într-o binemeritată vacanță pe Coasta de Azur.

„Azi împlinim 5 ani de când ne-am căsătorit în fața lui Dumnezeu! Petrecem o mini vacanță în doi în cel mai frumos loc din lume , pentru mine! Te iubesc și îți mulțumesc pentru familia noastră și pentru frumoasa poveste de iubire pe care o trăim! Marius Elisei”, a scris Oana Roman pe contul de socializare. (CITEȘTE ȘI: CE A RĂSPUNS ALINA PUȘCAȘ ATUNCI CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DE BĂIEȚELUL EI CUM VA VENI PE LUME SURIOARA LUI)

Vacanța celor doi nu a fost însă lipsită de peripeții.

„A avut ceva turbuleţe. Am făcut eu aşa un mic atac de panică, dar am ajuns cu bine. Să înceapă vacanţa! Suntem la Cannes, fix în mijlocul oraşului, la 5 minute de Croazetă. Ne-am cazat la un hotel şi avem o suită cu balcon şi cu un dormitor mare, dar şi baie superbă. Am închiriat o maşină foarte frumoasă şi în prima zi de vacanţă ne ducem spre Nisa. Vom face nişte cumpărături şi va urma o întâlnire cu prietenele mele”, a povestit Oana Roman pe contul de socializare.

Povestea de dragoste dintre Oana și Marius a început pe vremea când ea lucra în teleziviune, iar el îi trimitea buchete uriașe de flori. Lucrurile au evoluat rapid, Marius a reușit să o cucerească, iar la starea civilă au ajuns trei: ei și fiica lor.