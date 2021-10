Oana Roman va suferi încă o operație. “În noiembrie sunt programată. Sunt pregătită!” Toate detaliile despre intervenție

Oana Roman va suferi, în luna noiembrie, o operație de abdominoplastie. Fiica fostului prim-ministru al României a dezvăluit că și-a făcut toate analizele și totul este în regulă, poate suferi intervenția.

În vârstă de 45 de ani, Oana Roman a slăbit spectaculos în ultimele luni. Recent, după ce s-a consultat cu medicii, a ajuns la concluzia că trebuie să treacă printr-o operație de abdominoplastie. Aceasta a oferit toate detaliile despre intervenția programată în luna noiembrie.

“Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul e tăiat. Trebuie făcută o operație estetică un pic. O voi face la privat. În luna noiembrie sunt programată la operație. Am făcut toate analizele și un CT. Sunt pregătită!”, a declarat Oana Roman, la un post de televiziune.

Oana Roman, încă o operație. “Nu vreau să am mai puțin de 70 de kilograme”

În continuare, Oana Roman a ținut să precizeze că, din primăvară, nu a mai trecut prin proceduri de slăbire, reușind să dea jos din kilograme după un regim strict, recomandat de specialiști.

“Eu am continuat să slăbesc anul acesta, deși proceduri nu mai fac din martie. Am făcut doar fasting. 16 ore nu mănânc, opt ore mănânc. Beau ceai, că mă ajută să nu-mi fie foame. Am slăbit vreo 20 de kilograme. Acum intru în măsura 42-44. Am pornit de la XXXL, măsura 50. Acum îmi iau haine măsura L. Nu vreau să am mai puțin de 70 de kilograme. Nu vreau să-mi cadă fața!”, a mai spus Oana Roman.