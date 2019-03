Oana Zăvoranu, la 26 de ani! Cum arăta bruneta în anul 2000, fără operații estetice

Oana Zăvoranu militează acum împotriva operațiilor estetice, însă și ea a făcut parte din cele care și-au ajustat unele zone, din dorința de a arăta mai bine. În anul 2000, pe când avea vârsta de 26 de ani, vedeta prezenta emisiunea „Vară pentru 2′ de la TVR 2 şi nu avea nicio operaţie estetică și nu se jena cu faptul că avea sânii mici.

La scurt timp a intrat în lumea telenovelelor româneşti, iar odată cu popularitatea ei a crescut și apetitul pentru operațiile estetice. Sânii ei au trecut, astfel, prin transformări fantastice, a fost operată de nouă ori, deoarece acum voia să fie naturală, acum voia sâni mari și fermi.

Acum, Oana Zăvoranu se place fără implanturi, are botox doar în păr şi susţine că nici nu vrea să mai audă de silicoane. „Mi-am făcut a 9 a operație la sâni, ca să ajung ca la început, naturală, fără silicoane, cu sâni de adolescentă și mi-a ieșit! Sunt în situația în care pot iniția un nou trend al femeilor naturale, care nu au nevoie să se umple de plastic pentru a fi frumoase.

Consider că în prezent exista tendința total gresită, de a își face toate, operații care să le deformeze nejustificat.

Silicoane ca pepenii, talie mai subțire ca a unui somalez,( sinistru), și fund lat, mare de vadana( eu mereu mă întreb cum își țin astea echilibrul). Un corp armonios cu umerii svelți, talie de bun simț și fund mic, frumos, mai puțin lat decât umerii, este exact ce place ochiului normal și minții nepoluate. Și totul pornește de la cea mai cretină familie de surori din America, celebre pentru nimic!”, mărturisea bruneta.

Oana Zăvoranu va avea o emisiune pe YouTube

A fost o perioadă în care Oana Zăvoranu era prezentă la multe emisiuni TV, după care s-a retras din lumina reflectoarelor, iar de ceva timp ea a ales să strălucească în fața camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. Iar într-un mesaj făcut public pe Instagram, vedeta le-a dezvăluit susținătorilor ei motivul pentru care a lăsat televiziune pe locul al doilea. Anunțul artistei vine după ce, de curând, ea a dezvăluit că va avea o emisiune pe YouTube.

“Zilele astea, datorită aparițiilor tv mai dese, am simțit mult mai intens dragostea voastră și dorința pe care o aveți să mă întorc în televiziune mai repede sub orice formă…prezentator, invitat, dar, mai ales actriță 🙏🙏🙏 În acest moment am intrat foarte tare în bussniss-uri, bani, multe…și astea m-au absorbit cu totul…dar nu mi-am uitat niciodată menirea… aceea de artist ♥️ (…) #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #queen #tv #show #artist #actress #movie #film #fashion #clothes #business #perfume #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️ #good #dope #cool #power #intelligence”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei oficial de Instagram.