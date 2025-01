Oana Zăvoranu, la momentul adevărului! Cu cât era plătită pe episod atunci când juca în telenovele: „Trăiam doar din munca mea”

În urmă cu ani de zile, telenovelele românești își făceau apariția, iar românii au fost cuceriți de ele. Prima producție de acest gen a fost „Numai iubirea”, iar unul dintre personajele pricipale era jucat de Oana Zăvoranu. Invitată recent în cadrul unui podcast, vedeta a rememorat acele vremuri și a spus cu cât era plătită când se afla pe micile ecrane. Cât încasa pentru un episod?

Oana Zăvoranu a făcut parte din suita vedetelor care au dat viață personajelor din prima telenovelă românească. În „Numai iubirea” aceasta a interpretat rolul Andreei Damaschin, iar orele petrecute pe platourile de filmare erau multe. Însă, în ciudat muncii depuse și a succesului telenovelei, se pare că actorii nu erau plătiți prea bine.

Recent, Oana Zăvoranu a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu și a vorbit despre perioada în care juca în telenovele. Ei bine, în ciuda părerii generale, bruneta a dezvăluit că actorii din proiect nu erau plătiți regește, așa cum cred unii. Vedeta a explicat că situația se afla mai degrabă la polul opus.

Mai exact, Oana Zvăoranu a mărturisit că era plătită destul de puțin. Se pare că aceasta era remunerată per episod. Nu conta dacă la un episod se filma o zi, cinci sau zece, suma încasată de ea era aceeași. Concret, pentru fiecare episod bruneta primea 150 de euro.

„Eram plătiți în televiziune cu bani puțini, cel puțin eu. Luam 150 de dolari pe episod. Eram plătită la episod și puteam să filmăm și 5 zile la un episod. Nu ni se dădeau banii pe săptămână, ci la lună. Eu trăiam doar din munca mea. Pe 3.000 de dolari. (…) Eu niciodată nu am cerut bani bărbatului. Eu dacă am putut întotdeauna am oferit cadouri scumpe. Eu niciodată nu am putut să spun bărbatului să-mi dea și mie bani”, a povestit Oana Zăvoranu.