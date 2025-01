Oana Zăvoranu, noi declarații dure despre Pepe! Dă vina pe el pentru că a ajuns la vrăjitoare: ”Dispreț total”

Oana Zăvoranu a făcut noi declarații despre Pepe! Dă vina pe el pentru că a ajuns la vrăjitoare! Ce a spus vedeta despre conflictele pe care le-a avut și cu mama ei? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Vedeta a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei: divorțul de Pepe. Oana Zăvoranu a mărturisit cum a ajuns să apeleze la vrăjitoare, pe fondul tensiunilor din relația cu mama ei, Mărioara Zăvoranu, și a problemelor apărute în acea etapă tumultoasă a vieții ei.

Oana Zăvoranu a explicat că nu suferința după despărțirea de Pepe a împins-o spre aceste „individe”, ci și conflictele aprinse cu mama ei.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea”, a povestit Oana Zăvoranu, în podcastul lui Bursucu.

Citește și: Oana Zăvoranu a ajuns rău de tot cu banii. Ce s-a întâmplat cu conturile ei? „M-au trădat!

Un episod care a marcat-o a fost momentul în care a văzut-o pe mama ei, Mărioara Zăvoranu, dansând alături de Pepe într-o emisiune televizată. Această imagine a fost suficientă pentru ca ea să creadă în spuse vrăjitoarelor Malissa și Vanessa, care o sunaseră să îi spună că mama ei îi făcea vrăji.

Privind în urmă, Oana Zăvoranu recunoaște că mama ei a avut dreptate cu privire la relația pe care ea a avut-o cu Pepe. Chiar dacă la acel moment nu înțelegea motivele, acum vede lucrurile dificil. Cât despre fostul ei soț, vedeta nu are cuvinte de apreciere.

„După ce șapte ani de zile am fost tamponul urii dintre mama și acest bichon. Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele pentru cum s-a comportat ulterior, deși eu am fost o fată fină. Mama a fost contra acestei căsnicii, cu scandaluri, urlete. Mama mea a fost un om foarte deștept și îmi pare rău că nu am avut mintea de acum să-mi prețuiesc mama mult mai mult, pentru tot ce a fost. Mama nu avea cum să fie de acord cu acest individ, nici cu familia lui. Valorile noastre, mediile, ne diferențiau”, a mai spus Oana Zăvoranu.