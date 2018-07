Oana Zavoranu, pozată într-o poziție de infarct în timp ce stă la plajă în costum de baie. Detaliile surprinzătoare de pe posterior

Oana Zăvăranu a încins imaginația bărbaților, după ce “a scăpat” pe Internet o imagine în care apare într-o ipostază sexy și provocatoare. Fotografia HOT a fost făcută în timp ce se relaxa pe un șezlong și făcea plajă. Perechea de bikini minisculi de la costumul de baie a lăsat la vedere mai mult, iar detaliile de pe posteriorul vedetei nu au scăpat neobservate.

Oana Zavoranu a făcut senzație la piscină, după ce și-a etalat trupul de zeiță

Deși are 45 de ani, Oana Zăvoranu a reușit să păcălească timpul și are un trup de invidiat chiar și de unele dintre adolescente. Astăzi, controversata artistă a urcat pe o rețea de socializare o poză în care stă pe burtă la plajă. Cu toții au rămas cu privirea blocată pe posteriorul ei, după ce au observat cicatriciile pe care le are. Cu toate astea, ea a primit o mulțime de complimente.

“Sunt o șmecheră sexy… și știu asta! 😇😇😇

Vârsta nu e nimic altceva decât un număr 😋

(…). Fii sexy, purternică și rea🎁

#oanazavoranu #oananation #oanathequeen (…) #gorgeousgirlswearjune16♊️ #sexyness #thongbikini #sun”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram.

Oana Zavoranu, apel disperat pentru găsirea câinelui unor prieteni

Câinele unor prieteni de-ai vedetei a dispărut. Oana Zăvoranu s-a implicat în găsirea lui Oz și a postat pe Facebook un mesaj prin care anunță că cel care îl va returna va primi 500 de euro

“Va rog ajutati-ma sa gasesc catelul prietenilor

Se ofera recompensa de 500€ celui care il aduce!

Va rog cititi cu atentie descrierea si amanuntele din postare, date chiar de «parintii» lui Oz 😘

Nr de contact ☎️: 0748610111

Multumesc mult anticipat Oana♥️

ROG DATI SHARE !”, a scris Oana Zăvoranu pe pagina ei de Facebook.

“El este Oz, băiatul nostru.. a fugit luni noaptea ( 9 Iulie) de acasă, Comana, jud. Giurgiu. S-a speriat din cauza tunetelor, a rupt țarcul și poarta și a fugit. Oz avea o rana la gât deoarece s-a bătut cu un alt câine, era sub tratament medical si de aceea nu purta zgarda. L-am căutat peste tot, străzi, prin pădure chiar și in satele din jurul Comanei cu speranța ca îl vom găsi. Am pus afișe peste tot in sat, am specificat ca oferim recompensa (500€) dar nimic.. suntem complet dărâmati. A luat o parte din noi când a plecat… totuși speram ca intr-o zi va veni acasă sau dacă l-a luat cineva sa se îndure și sa ni-l aducă înapoi” este mesajul postat de prietenii vedetei.

Oana Zăvoranu s-a căsătorit în secret anul trecut

