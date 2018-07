Oana Zăvoranu, profit fabulos în urma lansării parfumului ei: “Asta e pentru ăia care ziceau că nu știu eu să fac afaceri”

La sfârșitul lunii trecute, Oana Zăvoranu a mărturisit suma exactă pe care a moștenit-o după moartea mamei sale, iar în cadrul unui interviu oferit în urmă cu câteva zile, vedeta a dezvăluit cât de profitabilă este afacerea cu parfumul său, pe care l-a lăudat ori de câte ori a avut ocazia. Atât în demersurile făcute pentru acest proiect de suflet, dar și în afacerea cu clinica medicală, actrița este sprijinită de soțul ei, Alex Ashraf.

“Să îi iei un interviu Oanei Zăvoranu, întodeauna este o încercare, pentru că Oana Zăvoranu, fiind o femeie care vrea să fie cochetă, să fie în toate felurile, să fie pregătită – pe vremuri, mai întârzia, adică spunea că vine la ora aia și tu trebuia întotdeauna să îți iei o marjă de siguranță. (…).

Cum o privești pe mămica de Sus, care n-a vrut niciodată să îți dea un bănuț? Deși, iată, în momentul ăsta dovedești că atunci când ai un ban pe mână și o idee, poți să faci un lucru chiar spectaculos.”, a spus Cristi Brancu în cadrul unui interviu făcut public pe Internet.

Marioara Zăvoranu a murit pe 17 aprilie 2015 din cauza unei suferinţe renale.

“Da, am vândut 10.000 de bucăți (n.r.: sticle de parfum), am băgat 400.000 în parfum, care a înglobat: parfumierul (…), e făcut de unul șmecher în Italia, un parfumier internațional, importul, taxe, tot, tot, sticlă, design și așa mai departe. Am scos de mult banii. Am făcut milionul, da. Asta e pentru ăia care ziceau că nu știu eu să fac afaceri. (…).

Cristi, o să îți spun și ție (…) o chestie pe care nu am spus-o la nimeni și nu o știe nimeni: suma reală cu care am rămas eu, de fapt, din mult trâmbițata avere a mamei… dacă vrei, ți-o spun acum. (…). Eu m-am bătut și am reușit cu greu (…), mama nu știa nici pe departe ce se întâmplă la societate, ei o țineau foarte bine acolo, i-au dat o mașină de serviciu și un salariu și o puneau să semneze ca director. Ea nu știa nimic din ce se întâmpla, știi că era în Cipru (…). După mari, mari greutăți, eu am rămas și pot să dovedesc cu acte cu 1.175.000 de euro. (…).”, a explicat Oana Zăvoranu.

Mama Oanei Zăvoranu s-a stins la 66 de ani

Mărioara Zăvoranu avea 66 de ani şi a murit pe un pat de spital de la Institutul Clinic Fundeni, unde era internată de trei luni. Ea s-a internat încă de la începutul anului 2015, timp în care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui rinichi. Marioara Zăvoranu a fost înmormântată la cimitirul „Eternitatea” (pe care l-a deținut Oana Zăvoranu până în 2016) ,alături de cei doi foşti soţi ai ei, Ioan Bănicioiu şi Nicolae Zăvoranu.

Oana Zăvoranu s-a căsătorit în secret anul trecut

