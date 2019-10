Oana Zăvoranu, prima poză cu bebelușul în brațe! Vedeta a ținut să să afle chiar de la ea: “Primul si cel mai dulce…”

Oana Zăvoranu a surprins pe toată lumea în miez de noapte! Frumoasa actriță a făcut publică prima fotografie cu bebelușul în brațe, iar apropiații și fanii ei au fost în extax, mai ales după ce au citit mesajul transmis de aceasta. “Superbă poza… ce bine îți stă, vorba ta: «Deci, jur» că îți stă minunat! Să vă trăiască, să fie sănătos și să aibă noroc în viață” este unul dintre sutele de comentarii strânse de postarea vedetei.

Oana Zăvoranu, prima poză cu bebelușul în brațe

La 46 de ani, Oana Zăvoranu a devenit pentru prima dată nașă. Ea și soțul său, Alex Ashraf, sunt părinții spirituali ai unui băiețel superb, pe care bruneta l-a prezentat întregii lumi, azi-noapte, la ora 00:35. Poza de album cu bebelușul în brațe a fost însoțită de câteva mărturisiri publice făcute de actrița din serialul “Sacrificiul”.

“Primul si cel mai dulce fin al meu si al lui Alex ♥️… si doar stiti ca mie nu-mi plac copiii, dar el e altfel, cu el chiar ma joc si mi-e drag sa il tin in brate..🤗 Asta pana cand incepe sa planga si nu mai stiu ce sa fac cu el si il ia mami lui 😂✌️🤪 #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️ #oanazavoranuluxuryfashion♊️👗 #oanazavoranufashion👑 #mood #cool #dope #happiness #love #god #myfamily #together #strong”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare, unde a urcat poza de album cu care a topit mii de inimi.

Oana Zăvoranu, sfătuită să apeleze la ajutorul unei mame surogat ca să aibă un copil

“Un copil adus in lume e cea mai mare avere a unei mame… eu iti doresc din suflet sa ai si tu un bebe, ca ai un suflet bun si curat si cred ca l-ai iubi tare mult 💕”, “ Ce scump e😘 Să vă trăiască, finuțul, să vă bucurați de el. Şi Oana, te prinde bine rolul de mămică, chiar m-ai emotionat cu poza asta😘✌🙉🙈”, “Superbă poza… ce bine îți stă, vorba ta: «Deci, jur» că îți stă minunat! Să vă trăiască, să fie sănătos și să aibă noroc în viață”, “Îți sta foarte bine cu un bebe in brațe! Ai fi o mămica frumoasa!”, “Poate el te va face sa adori copiii… si poate, cine stie, curand o sa vedem o mini Oana Zavoranu”, “Felicitari, sa va traiasca finutul, draga Oana”, “Ai fi o mama minunata… mai ales ca ia-i da o viata de print… sau printesa… cu tot ce si ar putea dori… rasfatat/a de tine si Alex… Ai putea sa faci si tu unul… macar printr-o mama surogat… daca ti-e teamă ca iti strica corpul…. dar fă-l odata …. ia ti bona una doua, cate o fiiii .nu conteaza .. daca stii ca nu te descurci ….pana cand incepe sa se descurce sa manance singur … dar lasa si tu un mostenitor in urma sa duca numele Zavoranu mai departe ..poti sa i pui ambele nume si al tau si al sotului.. nu mai sta sa ti treaca viata … ca pisicile nu ti dau fericirea ce un copil ti o poate da ..” sunt șapte dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în secret

