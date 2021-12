Oana Zăvoranu s-a îmbogățit în pandemie! Profitul uriaș pe care l-a avut clinica vedetei în doar un an

Chiar dacă a devenit posesoarea unei averi colosale, după moartea mamei sale, Oana Zăvăranu a știut tot timpul cum să investească banii. Iată profitul uriaș pe care l-a avut clinica medicală a vedetei.

Oana Zăvoranu are o clinică medicală ce îi aduce venituri considerabile. În primul an, firma One Life SRL a înregistrat pierderi de de 760.000 de lei. În 2018, însă, clinica a avut un profit de 750.000 lei. În pandemie, vedeta a dat lovitura. Anul 2020 i-a adus o cifră de afaceri de 4.743.616 lei, cu un profit net de 1.053.065 lei și datorii în valoare de 3.965.597 de lei, cu un număr de angajați care a ajuns la nouă persoane, potrivit listăfirme.com.

„Uite că în ciuda piedicilor, mizeriilor, furturilor și vicisitudinilor pe care le-a întâmpinat această clinică în care am investit banii mei personali, fără credite, fonduri europene de investiții etc., sunt mândra patroană a unei afaceri fruntașe”, declara Oana Zăvoranu, potrivit wowbiz.ro.

Oana Zăvoranu: ”Fac cele mai ieftine, rapide și bune teste COVID”

Deși a întâmpinat multe piedici, Oana Zăvăranu se mândrește cu afacerea în care a investit timp și bani personali. Vedeta și-a anunțat fanii că se ocupă chiar și cu testele Covid-19, iar de aici și veniturile colosale în perioada pandemiei:

„Avem de renovat. Vrem să facem și mai frumos în clinică. Eu, așa artistă și rea și nebună cum eram, dau de mâncare oamenilor, fac angajări, am clădit o clinică RMN și CT. Fac cele mai ieftine, rapide și bune testări COVID și antigen din țară, și emisiuni pe Youtube. Uite că în ciuda piedicilor, mizeriilor, furturilor și vicisitudinilor pe care le-a întâmpinat această clinică în care am investit banii mei personali. Fără credite, fonduri europene de investiții etc, sunt mândra patroană a unei afaceri fruntașe”, spunea actrița.

