Octavian din Iași, iubire pătimașă cu Simona Gherghe, de la „Mireasă”. Vedeta Antenei 1 a decis să pună capăt relației amoroase imediat cum a ajuns să lucreze în București

Simona Gherghe este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune de la noi, bucurându-se de un succes imens pe micile ecrane datorită emisiunilor pe care le-a moderat de-a lungul anilor la Antena 1. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Răzvan Săndulescu, iar împreună au doi copii minunați, Ana (6 ani) și Vlad (4 ani). Puțini știu că jurnalista a fost la un pas să-și pună pirostriile cu Octavian, un om de radio din Iași. Cum s-a produs separarea?

Simona Gherghe a devenit cunoscută pe micile ecrane datorită proiectelor în care a fost implicată la Antena 1. De-a lungul anilor, aceasta a moderat emisiuni precum Acces Direct și Mireasa, care au adus-o în atenția publicului. Vedeta de televiziune este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. S-a măritat cu Răzvan Săndulescu, un consultant politic, și împreună au doi copii. Puțini știu însă că jurnalista a mai fost la un pas să facă pasul cel mare, alături de Octavian. Bărbatul este din Iași, iar la vremea respectivă era om de radio.

Deși data nunții era stabilită, la fel și toate detaliile legate de petrecere, Simona Gherghe ar fi forțat despărțirea, după ce s-ar fi mutat în Capitală, scria wowbiz.ro.Între timp, bărbatul a devenit om de afaceri, și-a văzut de viață și s-a căsătorit. La fel cum s-a întâmplat și-n cazul fostei lui mari iubiri.

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu, căsnicie frumoasă de ani buni

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Vedeta de televiziune și partenerul ei s-au căsătorit în luna mai a anului 2017. Tot în acea lună a venit pe lume și fetița celor doi, Ana Georgia. Pe 29 noiembrie 2018, prezentatoarea de la Antena 1 a confirmat că așteaptă al doilea copil. Pe 9 mai 2019, moderatoarea TV a devenit mamă pentru a doua oară, când l-a născut pe Vlad Ioan.

De curând, cei doi au împlinit cinci ani de la cununia religioasă, iar Simona a ținut să lase un mesaj special pe rețelele de socializare. „5 ani de la cununia religioasă. Am aflat că i se spune nunta de lemn. Nu am făcut mari organizări, mai exact ne-a luat vreo două săptămâni să găsim un loc și să ne luăm o rochie și un costum. Am avut alături o mână de oameni, într-o zi cu soare, ploaie, dans în ploaie, curcubeu și iar soare”, este mesajul scris recent de jurnalistă, pe Instagram.