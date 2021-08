Octavian Jurma, avertisment pentru români: ”În cel mai optimist scenariu, încă realist, vârful va fi în jurul a 5.000 de cazuri pe zi în octombrie”

Valul patru al pandemiei de coronavirus a ajuns și în România, numărul de infectări crescând în fiecare zi, iar locurile libere la terapie intensivă devin din ce în ce mai puține. Medicul și cercetătorul Octavian Jurma avertizează românii de gravitatea situației: se va ajunge până în octombrie la cel puțin 5.000 de cazuri de COVID-19 pe zi.

”Săptămâna trecută Pandemia a ras in hohote de promisiunile guvernului ca „avem de toate” si „situatia e sub control” apasand puternic pe acceleratie. Situatia de saptamana trecuta nu este un accident statistic. Astfel cresterea acceleratiei internarilor la ATI a batut consecutiv in ultimele 4 saptamani recordul absolut din pandemie inregistrat in valul 3 (10.3%) si in valul 2 (27.0%).

Situatia e identica si pentru internarile in spitale. Cu alte cuvinte niciodata de la debutul pandemiei in Romania nu am avut o crestere atat de accelerata pe o perioada atat de lunga a numarului de infectari, de cazuri grave si foarte grave. Ce facem noi in fata unui val care deja a inceput sa decimeze populatia vulnerabila a Romaniei? Dam muzica mai tare si tinem scolile deschise ca sa turnam gaz pe focul pandemiei”, a scris Octavian Jurma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Octavian Jurma: ”În cel mai optimist scenariu, încă realist, vârful va fi în jurul a 5.000 de cazuri pe zi în octombrie”

“Cel mai optimist scenariu realist pe care l-am contemplat pana acum este ca valul 4-Delta va fi la fel de grav ca valul 3-Alpha. Orice alt scenariu anuntat de politicieni a fost doar „o declaratie politica”, adica newspeak pentru „minciuna”, fara nici o baza in realitatea obiectiva doar in imaginatia colectiva. Astfel, era clar încă din iulie că vom atinge în cel mai fericit caz 1.500 pe cazuri la deschiderea școlilor și la fel de clar că acest nivel nu va fi în niciun caz vârful cum susțin încă autoritățile. În cel mai optimist scenariu, încă realist, vârful va fi în jurul a 5.000 de cazuri pe zi în octombrie”, a scris Octavian Jurma.

Medicul precizează că pentru a se derula această variantă optimistă a epidemiei de coronavirus ar fi trebuit ca „accelerația pandemiei să scadă în medie cu 10% pe săptămână, până la vârf, iar când accelerația devine negativă, intrăm în panta descendentă. Acest lucru s-a întâmplat după recordul de acceleratie epidemica de 66% din saptamana 19-25 iulie 2021”.

”Accelerația nu a scăzut de la 46% la 42%, ci a urcat la 60%”

“Din păcate, săptămâna trecută, accelerația nu a scăzut de la 46% la 42%, așa cum prevedea scenariul optimist, ci a urcat la 60%. Acestă evoluție era deja anunțată de cuplarea eșecului campaniei de vaccinare cu triumful campanie de relaxare, dar toți ne rugăm ca un miracol să țină pandemia pe șine. Acum suntem obligați să contemplăm atât scenariul pesimist-realist în care valul 4-Delta va arăta la fel de rău ca valul 2, cât și scenariul de coșmar în care valul 4-Delta va produce un număr la fel de mare de cazuri ca valul 2, însă într-o perioadă de două ori mai scurtă”, potrivit cercetătorului.

De asemenea, Octavian Jurma este de părere că numărul de cazuri foarte grave care se vor acumula va fi mult mai mare decât cel al noilor cazuri, iar internările de la ATI va ajunge la 250 de cazuri chiar din această săptămână și la 500 în prima săptămână din septembrie, apoi la 1.000 în săptămâna deschiderii școlilor, la 13 septembrie.

”Va creste mortalitatea în rândul celor care nu mai au acces la ATI”

„La cat a fost guvernul de preocupat de relaxare nu cred a mai avut timp cineva de marirea numarului de paturi la ATI mai ales daca au crezut ca varful valului 4 va fi de 1500 de cazuri pe zi. Chiar daca, repet daca, numarul de cazuri va evolua relativ optimist (acceleratia va scadea cu 10% in fiecare saptamana) numarul de paturi necesar la ATI va ajunge la 1500 la finalul lunii septembrie/inceputul lunii octombrie. Din nefericire odata depasita capacitatea de internare la ATI, numarul de internari la ATI se va plafona dar va creste mortalitatea in randul celor care nu mai au acces la ATI”, mai spune Jurma.

Acesta încheie mesajul său cu același sfat – de vaccinare: „Înca te mai poti proteja individual daca te vaccinezi acum si adopti inca de de saptamana asta comportamentul preventiv normal in val (masca, distantare fizica, igiena, evitarea situatiilor sociale non-esentiale)”.

