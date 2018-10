Octombrie negru pentru Lili Ciortan. Își va înmormânta ultima soră după ce… “Nu mai am pe nimeni!”

Lili Ciortan, o îndrăgită interpretă de muzică populară, trece prin momente cumplite. Artista își va înmormânta singura soră pe care o mai avea, după ce, în luna octombrie, și-a condus pe ultimul drum mama, doi frați, o cumnată, o nepoată și o altă soră.

“Nu mai am pe nimeni decât pe tatãl meu de 97 ani. Vã dati seama cât greu îi este si lui. Si-a înmormântat sotia, patru copii, o nepoatã… E cumplit sã sã vezi cum pleacã de lângã tine toti cei apropiati… Dar pentru copiii mei, pentru nepoatele si nepotii mei, trebuie sã merg mai departe, sper sã-mi dea Dumnezeu putere”, a declarat Lili Ciortan pentru vremeanoua.ro.

Maria Ciortan a încetat din viatã joi, dupã ce a cãzut de la etajul patru al unui imobil din orasul Negresti. Trupul femeii a fost descoperit pe caldarâm de câtiva trecãtori care au dat alarma. Echipajele medicale au fost trimise la fata locului si a fost pus în asteptare si elicopterul SMURD, care urma sã preia victima.

Din pãcate, medicii sositi la fata locului nu au putut decât sã constate decesul. Tragica veste a ajuns la urechile interpretei de muzicã popularã Lili Ciortan câteva ore mai târziu. Artista era invitatã la o petrecere a politistilor în municipiul Vaslui, unde sustinea un recital alãturi de Ansamblul “Rapsodia Vasluiului”, iar telefonul si-l lãsase în geantã.

“Aveam o presimtire, o stare proastã, nu am repetat, nu am mâncat… L-am rugat pe maestrul meu <<”vã rog sã mã bãgati printre primii, ca sã plec, cã vreau sã ajung mai repede acasã>>. Nici nu am îmbrãcat costumul popular, doar mi-am pus pe mine o ie, am zis cã nu am timp sã mã mai schimb sã ajung la microbuz. Am zis cã am acea stare proastã pentru cã tocmai îmi înmormântasem o nepoatã de la Suceava, nici prin cap nu-mi trecea cã sora mea ar putea pãti ceva”, a povestit Lili Ciortan.

“Cum să trăiesc cu atâta durere?”

Pentru cã circumstantele mortii Mariei Ciortan sunt încã neclare, interpreta a tinut sã precizeze cã, în mod cert, la mijloc nu este vorba despre o sinucidere. “Nici nu poate fi vorba de asa ceva, nu vreau sã mã gândesc. Lumea nu are de unde sã stie cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, nu avea motive sã facã asa ceva… Chiar ieri (n.r. joi, 18 octombrie) m-am întâlnit cu ea, i-am zis cã mã duc la spectacol, totul a fost bine. Era un om normal, avea casa ei, tot ce îi trebuia, era o bunã gospodinã, un om minunat, linistit, avea multe prietene, iesea, se plimba, avea grijã de nepoti. Fetele ei sunt asistente medicale, sunt niste fete impecabile, o iubeau la nebunie, au îngrijit-o cu atâta patos, i-au acordat toatã atentia… A fost un accident. Ea întotdeauna în perioada asta îsi fãcea curãtenia de iarnã, stergea praful, spãla geamurile… Asta a vrut si acum, sã spele geamurile de la balcon, s-a dezechilibrat si a cãzut. Si acum sunt socatã, nu-mi vine sã cred. Chiar am zis cã luna asta, octombrie, e nefastã pentru familia mea. Amândoi fratii mei au murit în luna octombrie, mama mea în octombrie, cumnata mea în octombrie, nepoata mea tot în octombrie, acum sora mea, iar în octombrie… Toate s-au adunat în jurul lunii octombrie. Nu mai am pe nimeni decât pe tatãl meu de 97 ani. Vã dati seama cât de greu îmi este, sã vezi cum pleacã de lângã tine toti cei apropiati… O durere groaznicã! Dar pentru copiii mei, pentru nepoatele si nepotii mei, trebuie sã merg mai departe, sper sã-mi dea Dumnezeu putere”, a declarat artista.

De asemenea, aceasta a publicat si un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook: “Oare este usor pentru mine? Am pierdut doi frati si douã surori, cum sã trãiesc cu atâta durere? Drum lin, sora mea dragã si îti multumesc pentru cã mi-ai lãsat douã nepoate care te-au iubit si respectat”.