Oficialul cu reputație de gigolo, prins în flagrant! Amanta unui ministru zboară cu avionul militar la... manichiură!

Corupția la nivel înalt atinge noi cote în Rusia, unde ministrul Apărării, Andrei Belousov, și-ar fi trimis amanta la programarea pentru manichiură cu un avion militar.

Imaginile care au scandalizat opinia publică o înfățișează pe Maria Șalaeva, în vârstă de 23 de ani, cum postează pe rețelele de socializare fotografii dintr-un transportor militar aerian, marca Iliușin Il-76.

Este neclar cum i s-a permis femeii să zboare într-un avion cotat la 100 de milioane de dolari, însă este cert că a aterizat pe aeroportul din Rostov-pe-Don, după ce anterior s-a îmbarcat cu fiul său în vârstă de trei ani, Tim, din Ekaterinburg. Aeroportul din Rostov este închis tuturor avioanelor, cu excepția celor militare.

Scopul călătoriei? O programare la manichiură!

„Cine spune că avioanele nu zboară la Rostov? Însă nu pentru toată lumea. Iubitul mi-a făcut o programare la manichiură în oraș. Nu am cum să o ratez. Dragul de el are putere în stat, dar asta este o altă poveste. Fiul meu în vârstă de trei ani, Tim, are parte de primul său zbor într-un avion militar. Am avut o călătorie minunată”, nota Maria Șalaeva, în postările ulterior șterse.