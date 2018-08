Olimpiu Moruțan: „Nu am demonstrat încă nimic!”

Olimpiu Moruțan, jucător în vârstă de 19 ani, transferat de la FC Botoşani, a fost MVP-ul partidei dintre FCSB și Rudar din manșa secundă a turului doi preliminar al Europa Lague.

Cu un gol spectaculos marcat după ce a driblet cinci adversari și un assist, oferindu-I o pasă de manual lui Daniel Benzar, Olimpiu Moruțan a cules toți laurii după partida cu Rudar. Cu toate acestea, Moruţan a declarat că rămâne cu picioarele pe pământ și că nu a demonstrat încă nimic.

„Mă bucur că am marcat şi am ajutat echipa. A fost o fază pe stilul meu de joc. Încerc şi la antrenamente astfel de faze. Dacă nu o fac acolo, la meciuri sigur nu am nicio şansă. Însă eu trebuie să mai demonstrez, pentru că nu am demonstrat nimic încă. Abia la finalul campionatului trebuie să tragem linie”, a declarat Olimpiu Moruţan după joc la Pro X.

Referindu-se la duelul pe care roș-albaștrii îl vor avea în turul al treilea al Europa League cu Hajduk Split, care a trecut de Slavia Sofia cu două victorii şi scorul general de 4-2, puștiul minune a lui Nicolae Dică a spus că partida se anunță a fi una extreme de dificilă.

„O să fie un joc foarte dur, un adversar foarte puternic. Trebuie să fim concentraţi şi să jucăm mult mai bine decât amm făcut-o cu Rudar”, a precizat Moruţan.

Vicecampioana României, FCSB a învins formaţia slovenă NK Rudar Velenje cu scorul de 4-0 (1-0), într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Capitală, şi s-a calificat în turul III preliminar al Ligii Europa, în care va întâlni echipa Hajduk Split, formație la care evoluează și fostul dinamovist lui Steliano Filip.

Pe Arena Naţională, golurile au fost marcate de Tănase (minutul 22 – pen.), Moruţan (minutul 49), Coman (minutul 68) şi Daniel Benzar (minutul 90+3).