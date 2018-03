Olimpiu Moruțan vrea să-i lase pe câini și fără locul 7!

Mijlocașul Olimpiu Moruțan, promite să facă un meci mare în această seară contra câinilor în derby-ul play-out-ului Ligii I dintre FC Botoșani și Dinamo.

„Va fi un meci de luptă! Vedeți și dumneavoastră cum e terenul, dar nu avem ce face. Favorită e Dinamo, una dintre cele mai bune echipe din România. Sper să joc cât pot de bine acum, cu Dinamo. Nu pot să zic că am o scădere de formă, am făcut două-trei partide sub așteptări, dar așa e în fotbal, ai zile bune și zile proaste. Am mai spus că nu o să mă menajez în această primăvară, o să-mi fac treaba cât pot eu de bine. Și visăm să câștigăm Cupa României, chiar dacă în semifinale am căzut cu Craiova”, a declarat Olimpiu Moruțan, în conferința de presă premergătoare confruntării din această seară de la Botoșani.

La locul 7 râvnește și Costel Enache, antrenorul principal al moldovenilor. Acesta a spus că nu se teme de Dinamo şi îşi doreşte ca, după duelul din această seară de pe „Municipal”, dinamoviştii, care şi-au fixat ca obiectiv doar victorii în play-out să-şi reevalueze declaraţiile. „Este clar că obiectivul nu se schimbă chiar dacă ne vom lupta cu Dinamo. E un obiectiv realistic. E un obiectiv realizabil chiar şi cu Dinamo în play-out. Din asta cred că trebuie să fim un pic mai toleranţi cu noi. Ne luptăm cu Dinamo pentru locul 7 şi dacă îl vom îndeplini, cred că va fi totuşi un obiectiv bun. Sper să reevaluăm declaraţiile după meciul nostru, dar e absolut normală declaraţia lui Florin Bratu. Cu toţii ne dorim numai victorii şi sper să transmitem asta la jucători şi celor din jur. E un factor care poate motiva echipa. Trebuie să fim realişti când facem declaraţii şi mie mi se pare la Dinamo o declaraţie realistă”, a afirmat Costel Enache.

O victorie a botoşănenilor în acest meci, ar face ca cele două echipe să facă rocada în clasament, „alb-roşii” fiind lideri în play-out cu două puncte peste elevii lui Costel Enache.

Partida FC Botoşani – Dinamo, contând pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul „Municipal”, jocul fiind transmis în direct de Digi, Telekom și Look.