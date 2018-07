Oltenii au doar varianta victoriei la Sf. Gheorghe!

Oltenii vor să demănstreze astăzi la Sf. Gheorghe că remiza înregistrată în prima etapă a Ligii I pe teren propriu cu Poli Iași, scor 0-0 a fost un simplu accident.

Florin Gardoș, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei a declarat că victoria este singura varianră pentru Craiova pe terenul celor de la Sepsi.

„Nu am început exact cum ne-am fi dorit acest sezon și cred că trebuie să mergem la Sfântul Gheorghe și să obținem cele trei puncte. La meciul trecut s-a întâmplat să nu câștigăm chiar dacă am dominat clar și am avut foarte multe ocazii. Sper să reușim să înscriem acum, să nu luăm gol, și să obținem victoria, pentru că am pierdut deja două puncte și va conta orice punct pierdut la final. Nu cred că este vorba de nicio criză că nu am marcat până acum, va veni și golul. Știu că venim după un sezon bun, că lumea are așteptări mari și nu mai are răbdare. Atunci se întâmplă ca Bărbuț să dea o pasă în spate și să fie fluierat. La echipele mari, suporterii sunt mai pretențioși, dar eu sunt convins că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine“, a declarat Florin Gardoș.

La rândul său, Devis Mangia a afirmat că deși jocul se anunță a fi unul dificil elevii săi au forța de a se impune în acest meci.

„Va fi un meci dificil, întâlnim o echipă bună. Cred că Sepsi va lupta pentru play-off în acest sezon, pentru că a achiziționat jucători buni. Nu-i vom avea la dispoziție pe Dimitrov, Martic, Rossi, Bic și Markovic, care s-a lovit în ultimul meci. E o soluție Briceag pentru banda dreaptă sau poate intră vreun jucător tânăr. Dar și așa, noi jucăm toate partidele la victorie“, a declarat Devis Mangia.

Partida Sepsi- CSU Craiova va avea loc de la ora 18:00, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.