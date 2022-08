Oltenii, out din Europa: „Cel mai tare doare că am avut calificarea în buzunar!”

Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupele Conference League după ce a fost învinsă dramatic de formaţia israeliană Hapoel Beer-Sheva cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare.

După ce în tur la Severin a fost 1-1, în Israel, scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 0-0), la finalul prelungirilor după ce Ante Roguljic (min. 105) a deschis scorul pentru echipa lui Mirel Rădoi, însă gazdele au egalat un minut mai târziu, prin Tomer Hemed (min.105+1), trecându-se astfel la excutarea loviturilor de departajare.

Aici, portarul israelian Omri Glazer a apărat şuturile lui Andrei Ivan şi Nicuşor Bancu, iar Magomed Suleimanov, David Keltjens, Helder Lopes şi Or Dadia au transformat pentru Hapoel, la fel cum au făcut și Ante Roguljic, Dan Nistor şi Valerică Găman pentru Universitatea.

„Cel mai tare doare că am avut calificarea în buzunar. Pentru că nu am fost în situaţia din tur, de la Severin, când a trebuit să revenim. Acum am condus cu 1-0 şi trebuia să stăpânim jocul. Lipsa de experienţă în meciuri cu presiune a contat. Pentru că noi avem jucători care au evoluat la nivel internaţional doar cu echipele naţionale. Pentru noi e o învăţătură de minte. Trebuia să ţinem de avantaj până venea pauza (n.r. – dintre cele două reprize de prelungiri). Asta nu ne garanta victoria, dar trebuia să fim mult mai deştepţi la acea fază”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă de la finalul întâlnirii.