Omagiul trupei One Direction după moartea lui Liam Payne. Mesajele au curs gârlă

Foștii colegi ai lui Liam Payne din formația One Direction spun că sunt „complet devastați” de moartea colegului lor de trupă. Ei nu au fost singurele persoane publice care să îi aducă un omagiu cântărețului. Și alte vedete și-au exprimat tristețea, deasemenea.

Liam a fost unul dintre cei cinci membri ai trupei One Direction. Starul pop, care și-a găsit faima la X Factor în 2010, a murit după ce a căzut de la etajul al treilea al unui hotel din Argentina, potrivit poliției, scrie BBC.

Într-o declarație semnată de Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan și Harry Styles, ei au spus:

„În timp, și atunci când toată lumea va fi în măsură să vorbească, vor fi mai multe de spus. Vom avea nevoie de o perioadă de timp pentru a plânge și a procesa pierderea fratelui nostru, pe care l-am iubit foarte mult. Ne va lipsi teribil. Te iubim, Liam”.

Ce a declarat familia lui Liam Payne

Anterior, familia lui Payne a declarat că au „inima frântă”, în timp ce au adus un omagiu unui „suflet bun, amuzant și curajos”, după moartea sa la vârsta de 31 de ani.

„Ne susținem reciproc cât de bine putem în calitate de familie și solicităm intimitate și spațiu în acest moment îngrozitor”, au spus ei.

Omagiul adus de Harry Styles

Harry Styles, fostul membru al trupei One Direction, a distribuit o fotografie cu Liam pe Instagram, spunând că acesta „a trăit deschis, cu emoțiile la vedere”.

„Anii pe care i-am petrecut împreună vor rămâne pentru totdeauna printre cei mai dragi din viața mea. Îmi va fi mereu dor de el, prietenul meu minunat”.

Ce a scris Louis Tomlinson

Colegul lui Liam din One Direction Louis Tomlinson a împărtășit, de asemenea, un omagiu separat pe contul său personal de Instagram:

“Sunt mai mult decât devastat să scriu asta, dar ieri am pierdut un frate. Liam era cineva pe care îl admiram în fiecare zi, un suflet atât de pozitiv, amuzant și bun.

L-am întâlnit prima dată pe Liam când el avea 16 ani, iar eu 18. Am fost imediat uimit de vocea lui, dar, mai important, pe măsură ce timpul trecea, am avut șansa de a vedea fratele pe care l-am dorit toată viața mea.

Liam era un compozitor incredibil, cu un mare simț al melodiei, vorbeam adesea să ne întoarcem împreună în studio pentru a încerca să recreăm chimia de compoziție pe care o creasem în trupă.

Și ca să știți, Liam a fost, în opinia mea, cea mai importantă parte a One Direction. Experiența sa de la o vârstă fragedă, intonația sa perfectă, prezența sa scenică, darul său de a scrie. Lista poate continua. Îți mulțumim pentru că ne-ai format, Liam.

Un mesaj pentru tine, Liam, dacă mă asculți,

Mă simt mai mult decât norocos că te-am avut în viața mea, dar mă lupt cu ideea de a-mi lua rămas bun. Sunt atât de recunoscător că am devenit și mai apropiați de când cu trupa, vorbind la telefon ore întregi, amintindu-ne de toate miile de amintiri uimitoare pe care le-am avut împreună este un lux pe care credeam că îl voi avea toată viața. Mi-ar fi plăcut să împart scena cu tine din nou, dar nu a fost să fie.

Vreau să știi că dacă Bear va avea vreodată nevoie de mine, voi fi unchiul de care are nevoie în viața lui și îi voi spune povești despre cât de minunat a fost tatăl lui.

Aș fi vrut să am ocazia să-mi iau rămas bun și să-ți mai spun o dată cât de mult te-am iubit.

Payno, băiatul meu, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, fratele meu, te iubesc amice. Somn ușor X”

Zayn Malik, care a părăsit trupa One Direction în 2015, a împărtășit, de asemenea, un tribut pe Instagram, alături de o fotografie cu el și Payne dormind într-o mașină: „Am pierdut un frate când ne-ai părăsit și nu-ți pot explica ce aș da doar să te îmbrățișez pentru ultima dată”.

Ce alte vedete i-au adus omagii lui Liam

Anne Twist, mama fostului coleg de trupă al lui Liam Harry Styles, i-a adus un omagiu artistului, postând un emoji cu inima frântă pe Instagram, subtitrându-l: „Doar un băiat”.

Cântăreața Rita Ora, care a colaborat la un cântec cu Payne în 2018, a declarat că a fost „devastată” într-o postare pe Instagram, adăugând că „i-a plăcut atât de mult să lucreze cu el”.

Ce au povestit colegii lui Liam de la X Factor

Olly Murs, care a apărut la The X Factor cu un an înainte de One Direction, și-a împărtășit, de asemenea, condoleanțele pe Instagram, spunând că „nu are cuvinte” și a descris moartea lui Payne ca fiind „devastatoare”.

Murs a spus că „întotdeauna se distrau grozav” când se întâlneau, vorbind mai ales despre „cât de enervant de bine arăta întotdeauna părul lui, sau dragostea noastră pentru Becks, vechile zile X Factor și turneul în care am fost împreună.

„Liam a împărtășit aceleași pasiuni ca și mine, aceleași vise, așa că pentru a vedea viața lui acum se încheie atât de tineri lovituri greu. Sunt cu adevărat devastat pentru familia sa și, desigur, fiul său Bear pierde un tată.”

Dermot O’Leary, care a găzduit The X Factor atunci când Liam a apărut, a postat o fotografie a perechii pe scenă, legendând postarea Instagram: „Cea mai proastă veste”.

„Îmi amintesc că la vârsta de 14 ani a venit la audiție la X Factor și ne-a uimit cântând melodiile lui Sinatra. Îi plăcea să cânte”, a scris Dermot. „Era întotdeauna o bucurie să ai de a face cu el, avea timp pentru toată lumea, politicos, recunoscător, și a fost întotdeauna umil.”

