„Omul UNTOLD”, Edy Chereji, live exclusiv despre festivalul anului în Europa: „Nu e uşor să faci treaba asta, chit că e o echipă mare, dar sunt multe provocări”

Festivalul Untold 2022 şi-a deschis porțile pentru petrecăreţii care abia așteaptau să se distreze pe ritmurile celor mai cunoscuți artiști. Atmosfera magică a fost presărată ca în fiecare an și cu momente ale animatorilor, ale acrobaţilor internaţionali sau ale unor personaje fantastice. În prima zi a evenimentului, peste 85.000 de persoane au venit din toată lumea la Cluj. Edy Chereji a dat detalii din culisele show-ului fenomen pentru CANCAN.RO.

Edy Chereji este în primul rând comunicatorul festivalului-vedetă din România: Untold. El este și unul dintre cei care au venit cu ideea organizării lui, alături de Bogdan Bută. Deşi există o echipă mare în spate, Edy Chereji recunoaşte că nu este deloc uşor de organizat un astfel de eveniment.

„Nu e uşor să pregăteşti nu unul ci două festivaluri să nu uităm că aproape acum o lună eram la Neversea şi nu e uşor să faci treaba asta, chit că e o echipă mare, dar sunt multe provocări, sunt lucruri care te mai scot aşa şi din calmul pe care îl ai şi atunci în astea patru zile când totul se întâmplă aşa cum ţi-ai dorit e energia asta frumoasă de la oamenii pe care îi vezi în faţa scenelor. E ceva wow”, ne-a declarat Edy Chereji.

„Ce am făcut noi diferit a fost întradevăr exact scala asta la care ne-am imaginat noi evenimentul şi am avut curajul să mergem şi iarăşi felul în care am încercat să schimbăm mentalităţi. Adică am încercat să fim mai degrabă să fim un game changer pentru industrie şi cred că ne-a reuşit lucrul acesta. Suntem o echipă puternică ce reuşeşte să fie un model pentru foarte mulţi oameni.”, a mai spus Edy Chereji.

Steve Aoki a urcat pe scenă în prima seară

Cel mai așteptat artist a fost DJ-ul Steve Aoki. Japonezul a făcut furori și de această dată cu celebrul său moment: bătaia cu tort, devenită deja tradiție.

„E unul dintre cele mai bune festivaluri din lume și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Am trăit aici cele mai frumoase experiențe și tot aici sunt cei mai buni fani. Pregătesc acum ceva diferit pentru ei. Sunt foarte deschiși, de aceea cred că acesta este un loc potrivit unde pot să aduc muzică nouă”, a transmis celebrul artist.

Și DJ-ul german Claptone, aflat în România pentru prima dată, a electrizat publicul. A fost însoțit de 100 de animatori și dansatori, iar împreună au făcut un spectacol care a reuşit să îi uimească pe cei prezenţi.