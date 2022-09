Sorin Constantinescu, „șeful cazinourilor’’, revine la ”TACLALE” alături de Ion Pârnică, zis Oneață, „Regele Barbutului’”! Podcastul a fost difuzat marți, 27 septembrie, de la ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN. În cadrul interviului, veți descoperi cum a făcut tatăl lui Oneață o avere la barbut dintr-un… măr și cum a câștigat, la rândul lui, Oneață, în Germania, zeci de mii de mărci, dintr-o sută, pe care o primise pentru mâncare.

Sorin Constantinescu, unul dintre cei mai apreciaţi experţi din industria de gambling, revine la podcastul jurnalistului Liviu Chiriță, dar nu singur, ci alături de Ion Pârnică – zis Oneață, cunoscut și ca „Regele Barbutului”.

Cel din urmă dezvăluie amănunte de culise din experiența trăită atunci când a ajuns pe teritoriul Germaniei, dar povestește și cum a câștigat tatăl său o avere doar dintr-un măr.

„Taică-miu a fost unul dintre cei mai mari jucători”

Oneață a povestit, la Taclale”, cum a câștigat tatăl său o avere la jocurile de noroc.

„Deci taică-miu e renumitul om care a câștigat, dintr-un măr, o sumă enormă. Deci pierduse el și a luat un kilogram de mere, a mâncat un măr și toți jucătorii «Dă-mi, mă, și mie un măr. Dă-mi și mie un măr». A cerut și unu′ Bică, trăiește ăla și acum.

«Ție nu-ți dau, că ai vorbit urât cu mine și astea. Ție, dacă vrei, să-mi dai 25 de lei»

Și el a aruncat mărul, el a aruncat 25 de lei. Din ăia, a rămas renumită chestia asta, a jucat la joc și a câștigat tot ce a existat. Încă o dată, repet. Taică-miu a fost unul dintre cei mai mari jucători”, a relatat Oneață.

„Vorbesc sfânt și adevărat”

În continuare, Ion Pârnică zis Oneață, „Regele Barbutului”, a povestit prin ce întâmplări a trecut în momentul în care a ajuns în Germania.

„Și acolo am ajuns eu, în Germania. În Germania erau foarte mulți români. Jocuri non-stop, deci nu se oprea niciodată barbutul. Niciodată, deci n-avea cum. Continuu. Pentru că plecau patru, veneau cinci-șase, plecau nouă, veneau…

Și un cumătru de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit, era nașul lui Fane Spoitoru, tocmai scăpase din pușcărie și era pe stradă, el avea casă.

Și m-a văzut «Ce faci?», eu tocmai apărusem acolo «Ce să fac, acum am venit și eu, uite, am venit cu bani, uite așa». «Păi și unde stai?» «Acum am venit, unde să stau?!».

Pac, mi-a aruncat cheile: «Du-te sus, la etaj, vezi că avem acolo patru camere, pune-te într-o cameră, vezi că eu trebuie să plec la o treabă, că am o treabă și astea».

A băgat mâna în buzunar și mi-a dat 100 de mărci: «Ia, să ai ce să mânânci până vin eu, că vin eu în două-trei zile».

Vă dau cuvântul meu de onoare că ceea ce vorbesc, vorbesc sfânt și adevărat”, a mai spus Ion Pârnică.

„Cei mai periculoși oameni acolo erau, dar și cei mai respectuoși”

Povestea nu se termină cu una, cu două.

„Eu ce am făcut, Sorine?! În loc să bag în gură mâncarea, m-am dus sus la barbut. Nu știam limba, nu știam nimic.

Întâi am stat vreo 10 minute la masă, m-am uitat, se juca o masă rotundă, făcută o margine așa, ca un lighean, și zarurile trebuia să le dai în aia, să lovească manta aia. Români unu′ sau doi, restul albanezi, turci…

Cei mai periculoși oameni acolo erau, dar cei mai respectuoși oameni tot ăia erau. Și am văzut cum se vorbește, acolo puteai să dai și cu zarul și puteai să pui și pe margine. Și am pus și eu 100. Am luat două, patru, nouă, cinșpe, treizeci.

Am dat cu zarul, dând cu zarul, tu dacă ieși jumate-jumate banii ăștia și sunt de exemplu 10.000, i-ai luat banii lu′ ăsta, la următorul îți pune 20.000 sau 30.000 și n-ai voie să refuzi decât minim banii pe care i-ai luat de la ăla și cu ăștia 20.

Dacă vrei să refuzi, zici pas și lași zarurile jos și le ia următorul”, a mai continuat Oneață.

„Ăstia se rugau să cadă avionul cu mine ca să le rămână banii”

În cadrul aceluiași podcast, Oneață a dezvăluit că a oprit pentru prima oară barbutul în Frankfurt, după ce a câștigat zeci de mii de mărci.

„Eu am zis merge, dăi. Am dat de 25 de ori, 26 de ori, mai mult. N-am mai avut cu cine să dau cu zarul, am oprit barbutul pentru prima oară în Frankfurt.

Un negru, Tedi, cel mai periculos, punea uite așa câte un pachet de câte 10.000 de mărci. Am curățat.

În fine, am plecat de acolo, jos, a venit după mine unu′ Gore și unu′ Samir al lu′ Roșioru, ăla renumit, e plecat de foarte mulți ani.

Le-am dat banii, m-am dus cu ei în casă și am pus banii la ăla în seif, aveam încredere enormă în el, după aceea am plecat eu în Israel, din Israel m-am întors înapoi, ăstia se rugau să cadă avionul cu mine ca să le rămână banii”, a încheiat într-o notă amuzant Oneață.

