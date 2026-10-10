Oana Matache și iubi nu s-au sincronizat! Sora Deliei și Radu Siffredi au ieșit la cafeluță, dar ținutele au fost din „filme” diferite

Acesta e Bucureștiul care ne place! Un grup de tineri la o cafea, relaxați, într-un peisaj balcanic cu accente pariziene. Oana Matache și iubitul ei, puțin mai tânărul Radu Siffredi, au fost surprinși de paparazzii CANCAN.RO în centrul Capitalei, la un răsfăț în tihnă, o cafea cu prietenii. Cel mai exuberant este Radu, el pare sufletul cafelei. Că petrecere nu e. Dar ce-i drept pare genul de moment de unde se pleacă la o petrecere. Deci, care mai e viața Oanei Matache? Și mai ales, cum de nu s-au asortat deloc de data aceasta? Par din filme total diferite.

Oana Matache are 35 de ani, Radu Siffredi are 30 de ani. Oana are o fetiță și un băiat din căsătoria sa cu Răzvan Miheț, care s-a încheiat prin divorț. Inițial familia Oanei a fost contra acestei relații, dar până la urmă Radu s-a dovedit băiat bun și, ca în orice telenovelă, s-a produs împăcarea. Viața lor decurge destul de bine. Iată-i la o cafea prin București, un oraș construit pentru a ieși la cafele.

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Oana poartă o rochie neagră cu bretele, ochelari de soare de vedetă și niște balerini gândiți pentru o plimbare urbană. Radu, în schimb, e mai modest, are doar un tricou cu un mesaj activist. De asortat nu s-au asortat deloc, nici măcar nu s-au sincronizat din punct de vedere stilistic. Dar cu siguranță compatibilitatea dintre ei e mai puternică decât niște outfit-uri la poluri opuse. Are părul aproape la fel de lung ca al Oanei. Pare că i-a șterpelit și o pereche de converși ciclam, pe care îi poartă cu mare aplomb. În grupul de prieteni, Radu e cel mai activ și cel mai vorbăreț. Se vede că are vorbele la el, cum se spune în popor.

Oana Matache pare să ducă o viață cât se poate de firească, normală, în ciuda profilului „glamour” de pe Instagram. Evident, cei aproape 200.000 de followeri sunt interesați de figurile „glamour” ale surorii Deliei Matache, pentru că plouă cu inimi la fiecare postare.

Oana Matache, cu toate că are doi copii, are timp și de activități cu iubitul, așa cum e firesc, de altfel. Iată și o variantă mai chill, în care o hăhăială prin oraș cu amicii e binevenită.

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