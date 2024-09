Operație nouă pentru Mircea Lucescu. Ce probleme de sănătate are selecționerul României?

Mircea Lucescu este nevoit să treacă printr-o operație nouă din cauza problemelor de sănătate. După ce s-a operat de coxartroză la șoldul stâng în anul 2023, selecționerul României va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Operația era programată pentru începutul acestei toamne, dar preluarea postului de selecționer i-a schimbat planurile. Iată despre ce este vorba!

Starea de sănătate a selecționerului României îl obligă pe acesta să mai treacă printr-o intervenție chirurgicală la șoldul drept, după ce, în urmă cu un an, Mircea Lucescu și-a operat șoldul stâng.

Selecționerul se va opera la șoldul drept în luna octombrie, după acțiunea echipei naționale. România se va confrunta în deplasare cu Cipru ( 12 octombrie) și Lituania (15 octombrie), în Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu avea în plan să treacă prin această intervenție la începutul acestei toamne, dar preluarea postului de selecționer al naționalei i-a schimbat planurile, astfel că a fost nevoit să amâne operația.

Selecționerul se va opera în același loc unde a fost și pentru intervenția de coxartroză la șoldul stâng, în Ucraina, la Kiev.

„Cuvintele sunt de prisos, știu ce poate să facă, știu ce calități de lider are. Eu am vorbit cu dânsul, știu ce probleme de sănătate are, la șold, asta înseamnă sacrificiu, și-a amânat operația pe care o va face peste o lună.

L-ați văzut, nu are nevoie nici măcar ochelari, la vârsta lui. Este un domn, nu trebuie să spunem că din cauza vârstei nu este vulcanic, agresiv pe bancă. Nu sunt întâmplătoare rezultatele, chiar dacă Lituania a avut o posesie mai bună. Asta a fost tactica lui Nea Mircea, singura problemă cred că a fost starea fizică a unor jucători.

Nu este o preoblemă pentru jucători să joace la 3 zile, sunt tineri. Dacă vă uitați la statistică, echipele care nu au posesie câștigă 50% din meciuri. Echipele care au jucători de viteză mizează pe contraatac”, a declarat Marius Șumudică, la Liga Digisport.