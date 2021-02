Oportunitate de câștig cu etapă în Premier League! Derby-urile trag mereu la pariuri!

Weekend-ul acesta aruncăm ancora și ne oprim cu oferta pe cele mai bune meciuri oferite de campionatul bogaților. Din fericire, avem parte de dueluri care mai de care, iar noi, pariorii, suntem gata de orice și pregătiți să plasăm cele mai bune bilete pe favoritele noastre. Lasă cotele uriașe și pariurile speciale din ofertă să-ți rotunjească câștigurile și bucură-te de o etapă de foc în unul dintre cele mai apreciate campionate ale lumii. Înregistrează-te aici pe platforma Superbet și creează-ți propriul cont de SuperSocial!



Guardiola-Mourinho, o rivalitate fără egal!

Să fim onești, ambii antrenori sunt legende pentru lumea antrenoratului, iar fiecare întâlnire a acestora e un show fără margini. Aș spune că sunt ca un fel de Ying și Yang ai fotbalului, acesta e și motivul pentru care complementaritatea lor ne încântă la fiecare duel. Să fie stilul de joc sau pur și simplu o coincidență, cei doi au bucurat sute de mii de fani încă de pe vremea „războaielor" din La Liga, unde aveam parte de cele mai frumoase El Clasico din istorie. Astăzi, lucrurile au rămas aproape la fel, doar campionatul și echipele s-au schimbat, însă rivalitatea și așteptările n-au scăzut nicio clipă. Derby-ul Cetățenilor cu Spurs e cel mai așteptat în această etapă, mai ales că Manchester City are o revanșă de luat după înfrângerile (2-0, 2-0) de anul trecut. Prezentul e de partea formației din Manchester, Cetățenii sunt pe val, ocupând primul loc și pleacă din postura de favoriți în acest război al orgoliilor. Cu toate acestea, nu știi niciodată de unde sare iepurele, acesta e și motivul pentru care experții în pariuri au întotdeauna de câștigat. Dacă simți că favorita ta are meciul la mână, pune un pariu și lasă-te surprins de propriile alegeri!

Cormoranii vor să le ia fața Vulpilor de la Leicester!

Pe lângă celebrul Guardiola VS Mourinho, avem un meci cu SuperMiză între Cormoranii lui Jurgen Klopp și Vulpile de la Leicester. Totul e foarte clar, cine obține victoria, obține și poziția a 3-a de pe podium. În prezent, Leicester a surprins prin reușitele sale și s-a clasat pe poziția a 3-a în campionat. Campioana Liverpool a pierdut ceva teren față de sezonul trecut, iar speranța la titlu s-a diminuat odată cu ratările din etapele trecute. Cu toate astea, lupta nu s-a oprit, iar acum miza principală a lui Klopp e să prindă podiumul în acest sezon. Pentru a-și atinge scopul, victoria din acest meci e mai mult decât necesară, însă jocul rapid al lui Leicester și talentul lui Vardy de marcator sunt obstacole greu de învins. Leicester n-a mai învins-o pe Liverpool din 2017, deci sunt toate șansele să asistăm la un moment istoric dacă Vulpile obțin mult așteptata victorie. Tu ce părere ai? E meciul lui Leicester sau Cormoranii au victoria la degetul mic?

The Blues au locul lor în Big Four!

De data aceasta, echipa de pe Stamford Bridge are de tras pentru a se califica în celebrul Big Four din Premier League. După plecarea legendarului Frank Lampard de pe banca formației londoneze, Chelsea are nevoie de o gură de aer, iar meciul cu Newcastle e oportunitatea perfectă de a renaște cu dreptul și de a-și atinge scopul în acest sezon. În prezent, londonezii au trei victorii consecutive și avantajul moral din ultima victorie împotriva rivalilor de la Newcastle (2-0).

