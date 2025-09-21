Ororile prin care o britanică susține că a trecut în Dubai! A fost răpită dintr-un taxi și umilită de 3 bărbați

Drama unei femei din Marea Britanie a făcut înconjurul internetului. Selina a trăit clipe de groază într-o vacanță în Dubai, acolo unde a fost răpită și agresată intim de către trei bărbați. Aceasta trage un semnal de alarmă despre unul dintre locurile considerate cele mai sigure din lume.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță exotică în Dubai s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru Selina. Britanica și-a făcut publică povestea pe o rețea de socializare și a detaliat întâmplarea care i-a marcat viața.

Drama prin care a trecut o femeie în timp ce se afla în vacanță în Dubai

Pe vremea când avea 31 de ani, Selina a foat răpită de trei bărbați din Iran în timp ce se afla într-un taxi. Aceasta susține că a fost atacată, torturată și batjocorită în centrul Dubaiului, într-o zonă considerată extrem de sigură. Femeia a reușit să scape din mâinile agresorilor și să ajungă la o secție de poliție, însă acolo a avut parte de un alt șoc. Polițiștii nu au luat în serios plângerea sa, din contră, ar fi fost luată peste picior.

„Am fost răpită de pe bancheta din spate a unui taxi, așa cum am spus de trei bărbați, de trei bărbați din Iran (…) Am fost atacată, pur și simplu am fost torturată, am fost bătută, iar ei au râs de mine (n.r. autoritățile din Dubai) (…) Am avut destul de multe răni care erau vizibile și cineva a țipat la mine: „Cum îndrăznești să nu respecți UAE?”. Dacă vrei să stai în secția de poliție, trebuie să stai corespunzător”, a povestit femeia, pe TikTok.

După ce a plecat de la secția de poliție din Dubai, Selina a mers la un spital. Acolo a întâmpinat refuzul medicilor de a se ocupa de ea. Selina povestește că a stat 9 ore pe holurile spitalului fără apă și fără mâncare.

La un momment dat, după ore de agonie, a ajuns pe mâinile unei doctorițe care a confirmat faptul că se afla într-o stare gravă și că suferise răni majore în urma agresiunii fizice. Cu această ocazie, Selina a dorit să tragă un semnal de alarmă și să demonteze faptul că Dubai ar fi un loc sigur pentru femei.

„După ce am plecat de la secția de poliție, am mers la un spital de stat. Și ce să vezi? Spitalul a refuzat să se ocupe de mine (…) Spitalul refuza să se ocupe de mine și m-au lăsat pe jos nouă ore, nouă ore, fără mâncare, fără apă, în timp ce eram vizibil rănită. Ce fel de spital e ăsta? Să tratezi pe cineva așa… (…) Acum, când povestesc, nici nu pot să cred că sunt în viață (…) Mai apoi, am fost dusă la o doctoriță, care a confirmat că au răni serioase și că am fost agresată intim(…) A fost deschisă o anchetă (…) Este un loc periculos, victimele abuzului sunt arestate. Aveam 31 de ani când s-a întâmplat asta”, a mai spus ea.

A cerut-o de soție! Fostul concurent de la Insula Iubirii se însoară: „Am ales un moment special”

Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii ŞOCANTE! „Mama e distrusă…”