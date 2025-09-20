Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii ŞOCANTE! „Mama e distrusă…”

La un an de la decesul Anei Maria Vasiliu, tânăra care a fost ucisă cu sânge rece în Olanda, noi detalii ies la iveală despre Gabriel Vasiliu, cel care i-a fost soț. Fratele Anei Maria, Ionuț, face dezvăluiri incredibile despre relația extraconjugală pe care o avea fostul concurent de la Puterea Dragostei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Detaliile sunt cu adevărat cutremurătoare!

Ana Maria Vasiliu și Gabriel s-au cunoscut în timp ce el era concurent la emisiunea Puterea Dragostei, în 2019, iar apoi au ajuns și în fața altarului. Ea era plecată în Olanda, acolo unde și-a găsit sfârșitul, fiind ucisă în mod brutal de un britanic, iar Gabriel își ispășea sentința în închisoare.

Familia tinerei aruncă acuzații dure la adresa soțului Anei Maria, care avea o relație extraconjugală cu o altă femeie. Acum, amanta este însărcinată cu Gabriel, la un an de la trecerea în neființă a femeii. Ba mai mult decât atât, toate hainele, bijuteriile și lucrurile personale ale Anei Maria au intrat în posesia amantei.

Amanta lui Gabriel Vasiliu de la Puterea Dragostei este însărcinată

Ionuț, fratele tinerei ucise în Olanda, își strigă disperarea, împreună cu familia sa! Amanta lui Gabriel Vasiliu este copia fidelă a Anei Maria, îi poartă hainele, bijuteriile, s-a fotografiat în mașina femeii și merge la aceleași mănăstiri la care obișnuia să meargă și Ana Maria.

Gabriel Vasiliu avea amantă, cu care umbla cât încă era sora mea în viață. A luat-o în casă la ea, în apartamentul ei, pe care l-a făcut ea. Îi poartă hainele ei, bijuteriile ei, o copiază. Deci toate bijuteriile ei și hainele ei sunt pe amantă, pe care o avea dinainte să moară sora mea. Amanta își făcea poze în mașina ei, pe care a vândut-o, din ce bănuim noi, el era cu fata asta cam cu 4 luni înainte să moară Ana Maria. Acum, amanta lui Gabriel se duce la mănăstirile unde se ducea sora mea, îmbrăcată în hainele ei. Am văzut că a rămas însărcinată cu Vasiliu, la un an de când a murit sora mea. Poza ei de profil e cu mâna lui, când o ține de după gât, l-a decupat, fiindcă el i-a zis să nu se știe, dar îl recunoaște oricine după tatuaje, a declarat Ionuț Cristian Stoica, fratele Anei Maria Vasiliu, pentru CANCAN.RO.

Fratele Anei Maria Vasiliu: “Gabriel nu a venit niciodată la mormântul ei”

După tragedia care a marcat întreaga familie, fratele tinerei spune că Gabriel Vasiliu nu a venit nici măcar o dată la mormântul soției sale. În plus, singura dorință pe care a a avut-o familia tinerei a fost să dea de pomană din lucrurile ei, așa cum e datina. Acest lucru nu a fost posibil, deoarece soțul ei i-a dat amantei tot ce deținea Ana Maria.

Adevărul este că domnul Gabriel și mama lui, i-au luat bijuteriile Anei Maria, hainele. Pe noi nu ne-au interesat banii și bijuteriile. Noi și mama noastră am vrut doar hainele ei, să le dăm de pomană, unei fete de vârsta ei, să fie primite, cum e datina la noi. Pe lângă faptul că nu i-a dat nici măcar hainele, nu a venit într-un an de zile niciodată aici, la mormântul ei, nici măcar o dată, a trimis două buchete de flori într-un an de zile, nu i-a scris la mulți ani că a fost ziua ei, sau cum să scrie, ‘îmi pare rău că te-am pierdut’, ceva. Noi la înmormântare am plâns cu toții, în brațe, și cu el, că ne era milă unii de alții. După asta n-a mai vrut să ia legătura cu noi. I-am zis lui Gabriel măcar să-i dea mamei lucrurile ei personale. Nu ne interesează aurul și banii, că el zice că sora noastră avea 20.000 de euro. Vă spun eu câți bani erau, că am verificat conturile. E vorba de 300.000 de euro, nu de 20.000 de euro, cât a luat pe mașină. Mama e distrusă când vede că amanta îi poartă lucrurile și încearcă să o copieze pe sora noastră, a mai adăugat fratele Anei Maria.

