Otilia Bilionera, declarații despre căsătorie și copil: „Nu îmi pun problema să îl las vreodată cu bone”

După scandalul în care a fost implicată cu fostul ei impresar, Otilia Bilionera a ieșit puțin din lumina reflectoarelor. Însă acum a revenit cu forțe proaspete, dar și cu vești legate de viața personală. Artista dezvăluie că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și că se gândește foarte serios să-și întemeieze o familie.

Otilia Bilionera trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat pe care-l ține departe de ochii presei. Artista are parte de toată susținerea din partea iubitului ei și pentru faptul că lucrurile merg foarte bine între ei, cei doi sunt pregătiți să treacă la nivelul următor. Astfel, Otilia și partenerul ei de viață discută constant despre nuntă, dar și despre momentul în care vor deveni părinți.

”Chiar dacă nu ne-am făcut, cel puțin anul acesta, planuri să ne căsătorim – deși o vom face până la urmă, dar nu acum – am discutat despre familie. Da, am vorbit și despre copii și am acceptat amândoi să mai așteptăm câțiva ani până la acel moment. Trebuie să recunosc, le respect pe artistele care își pot vedea și de carieră, și de copil, dar eu nu cred că aș putea.

Adică, sincer, nu îmi pun problema să îl las vreodată cu bone… Și am concerte în țări îndepărtate, nu merg până la Lehliu și înapoi, eu lipsesc cu zilele… Cu cine aș lăsa copilul? Așa că, cred eu acum, pentru mine, un copil, va însemna, clar, o perioadă în care aș renunța la carieră. Și, ca să fiu pe de-a întregul sinceră, oricum eu m-aș dedica total copilului, mai ales că va fi un copil foarte dorit”, a declarat Otilia Bilionera pentru Wowbiz.ro

Otilia Bilionera: „Cred că voi fi o mamă strictă”

Chiar dacă foarte multe aspecte din viața ei s-ar schimba odată cu apariția unui copil, artista știe un lucru foarte sigur: va fi o mamă strictă. Otilia Bilionera știe că se va focusa mai mult pe educația copilului și mai puțin pe a-l răsfățat. Iar dacă va avea o fetiță, lucrurile se vor complica și mai mult.

” Eu cred că educația, mai ales în primii ani ai copilului, îi determină viitorul. Așa că, simt eu, aș fi o mamă strictă, care pune accent pe educație, care va pune copilul pe primul plan fără să îl răsfețe. Iar dacă e fată (râde în hohote, n. red.) va fi și mai greu, cred că abia la 16 ani va ieși singură din casă”, ne-a mai spus Otilia Bilionera.

