Otilia Bilionera, nuntă grandioasă cu turcul Bekir Ali! Sute de persoane au participat la eveniment

Este oficial! Otilia Bilionera s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Bekir Ali. Ceremonia a avut loc în Turcia, seara trecută, dar este așteptată o mare petrecere și astăzi. Cântăreața a atras toate privirile. Află, în articol, toate detaliile!

Sâmbătă, 30 august 2025, Otilia Bilionera și turcul Bekir Ali au spus marele „DA”. Cei doi s-au căsătorit civil în toamna anului 2023, iar acum s-au bucurat de o mare petrecere de nuntă. Sute de persoane au venit să le fie alături, iar evenimentul a fost unul de-a dreptul grandios. Cântăreața s-a distrat la maximum, iar dovadă sunt filmulețe în care apare dansând.

Otilia Bilionera, nuntă grandioasă cu turcul Bekir Ali

Otilia Bilionera a strălucit la nunta sa. Celebra cântăreață a purtat o rochie de mireasă superbă, albă, cu detalii aurii, care pare a fi o ținută tradițională turcească. De asemenea, artista a ales mai multe bijuterii prețioase. Astfel, a atras toate privirile atunci când și-a făcut apariția.

Nici soțul ei nu s-a lăsat mai prejos și a optat pentru un costum elegant, format din pantaloni negri și sacou alb. Otilia a publicat, pe pa pagina ei de Instagram, câteva fotografii de la eveniment, În imagini se poate observa că mirii sunt foarte fericiți împreună.

În urmă cu ceva timp, Otilia Bilionera mărturisea că nunta ei va ține două zile. Sâmbătă, 30 august, a avut loc o ceremonie tradițională, la care au fost așteptate 600 de persoane. Duminică, 31 august, urmează o petrecere selectă, cu aproximativ 250 de persoane.

„Pe 31 august avem nuntă, vor fi două nunți. Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă, cum îmi doresc eu, fără tradiții. Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară. Îmi vin neamurile de la Suceava, trebuie să danseze și ei pe ceva, le pun muzică populară. Va fi o nuntă foarte mare. Prima nuntă va fi foarte mare, cea tradițională, vor fi peste 600 de persoane, iar a doua nuntă va fi cu aproximativ 250 de persoane”, a spus Otilia Bilionera pentru Spynews.ro.

Cei doi proaspeți însurăței nu au încă planuri pentru luna de miere. Otilia a mai precizat că are un program încărcat. Cel mai probabil, ea și soțul ei vor merge în vacanță mai târziu, în această toamnă.

Citește și: Detaliul care o scoate din minți pe Bilionera, dar îl ascunde cu strășnicie: nimeni nu are voie s-o filmeze AȘA! Enigma Otiliei: ”Una-i mai mare, alta-i…”